Mann wird in Hopfen überfallen und ausgeraubt

Von: Matthias Matz

Einen der beiden mutmaßlichen Täter konnte die Polizei bereits festnehmen. © Yuri Arcurs/panthermedia

Bei einem Überfall in Hopfen ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Mann zusammengeschlagen und bestohlen worden. Einer der mutmaßlichen Täter ist bekannt.

Füssen - Zwei Männer sollen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen 38-Jährigen niedergeschlagen und ausgeraubt haben. Einen der beiden mutmaßlichen Räuber konnte die Polizei eigenen Angaben zufolge bereits festnehmen.

Wie die Füssener Polizei berichtet, lernte der 38-Jährige die mutmaßlichen Täter am Dienstagabend in einer Bar in Füssen kennen. Zwischen 2 und 3 Uhr fuhren die drei schließlich gemeinsam in einem Taxi nach Hopfen.

Im nordwestlichen Bereich des Fußweges am Hopfensee soll einer der beiden Männer dann gegen 3 Uhr ohne Vorwarnung den 38-Jährigen niedergeschlagen haben. Anschließend soll ihm der Angreifer sein Bargeld gestohlen worden sein.

Das Opfer erlitt bei dem Überfall eine Kopfplatzwunde und Prellungen, die ambulant behandelt wurden.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nahm die Polizei kurz vor vier Uhr einen der beiden Täter fest. Bei ihm handelt es sich um einen 23-jährigen Mann. Dieser wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Kempten vorgeführt. Er erließ einen Untersuchungshaftbefehl, der aber gegen Meldeauflagen außer Vollzug gesetzt wurde.

Der zweite Täter konnte bisher noch nicht ermittelt werden.

Die Kriminalpolizei Kempten hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0831/99 090 zu melden.