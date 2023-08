Maria Legelli aus Füssen ist neue Bayerische Marathon-Meisterin

Große Freude: Maria Elisa Legelli (Mitte) ist in Regensburg ihre Bestzeit gelaufen. © privat

Maria Elisa Legelli aus Füssen ist neue Bayerische Marathon-Meisterin 2023. Die 31-Jährige lief in Regensburg das schnellste Meisterschaftsrennen seit langem.

Füssen/Regensburg - Die Uhr zeigte 2:50:08 Stunden an, als Legelli (Laufarena Allgäu) die Ziellinie überschritt. Ihr Sieg stand zu keinem Zeitpunkt außer Frage: 39:17 Minuten auf zehn Kilometer, 1:23:28 Stunden nach der Hälfte der Distanz, und am Ende waren es mehr als 20 Minuten Vorsprung vor den Konkurrentinnen. „Wir müssen lange zurückgehen, um eine bessere Zeit im Wettbewerb der Frauen bei Bayerischen Marathonmeisterschaften feststellen zu können“, wusste BLV-Laufwart Hans-Peter Schneider.

Begeistert, was möglich ist

Maria Legelli freut sich natürlich über den Erfolg: „Ich bin glücklich und zugleich begeistert, was möglich ist, zumal ich eine neue Bestzeit gelaufen bin“, resümierte die neue Bayerische Meisterin. Die 31-Jährige aus Füssen läuft aktuell auf einer Erfolgsspur. Ende Januar belegte die IT-Managerin beim Marathon in Marrakesch (Marokko) mit einer Zeit von 2:54:19 Stunden den neunten Platz. Am 30. April gewann sie mit 2:51:45 Stunden den Oberelbmarathon bei Dresden.

In Regensburg war es so, dass die Favoritin bei den Frauen, Corinna Harrer (LG Telis Finanz Regensburg), verletzungsbedingt in der zweiten Runde das Rennen beenden musste. Andreas Doppelhammer (Mannschaft ohne Namen) siegte bei den Männern. Seine Siegerzeit belief sich auf 2:47:39 Stunden.

Bei sommerlichen Temperaturen waren in Regensburg im Meisterschaftswettbewerb 15 Läuferinnen und 33 Läufer gestartet.