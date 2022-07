Marktgemeinde Nesselwang blickt auf das Tourismusjahr 2021 – Bürgermeister hofft auf eine normale Wintersaison

Von: Herbert Hoellisch

Teilen

Erst im Herbst 2021, als die Corona-Beschränkungen gelockert wurden, nahm der Tourismus in Nesselwang wieder Fahrt auf. © PantherMedia/Wolfgang Zwanzger

Nesselwang – „Das Jahr 2021 war aus touristischer Sicht nicht kalkulierbar“, lautete das Fazit von Nesselwangs Bürgermeister Pirmin Joas (CSU) während der jüngsten Sitzung des Nesselwanger Gemeinderates. Der studierte Touristiker stellte die Zahlen des zweiten Corona-Jahres 2021 vor. Erst als die Beschränkungen im Herbst gelockert wurden, stellte sich eine Normalisierung ein. Am Ende verzeichnete die Marktgemeinde knapp 71.000 Gäste, die mit 4,13 Nächten etwas länger blieben als im Vorjahr.

Von 2016 bis 2020 lag der Jahresdurchschnitt bei den Übernachtungen bei fast 104.000 Gästen, die im Mittel 3,42 Nächte in Nesselwang blieben. Das Jahr 2020 profitierte dabei von den starken Vorjahren. Hier stieg die durchschnittliche Verweildauer auf 4,08 Nächte. 2021 kletterte die Verweildauer auf 4,13 Nächte, wobei der meiste Anteil auf das zweite Halbjahr fiel. „Von Januar bis April waren wir bei Minus 99 Prozent“, so Joas. Das entsprach etwa 710 Übernachtungen, die vorwiegend aus beruflichen Gründen stattfanden. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es noch mehr als 60.300 Übernachtungen.

Im Vergleich der Monate von Mai bis Oktober der beiden Jahre war nahezu keine Veränderung zu sehen. Nur die Verweildauer stieg leicht an. Erst ab dem Herbst 2021 stellte sich eine Normalisierung ein, als die Beschränkungen gelockert wurden und die Gäste wieder mehr reisen durften. Hier waren die Nesselwanger Betriebe aber noch weit vom Normalbetrieb entfernt.



Das merkten auch der Handel und die Gastronomie im Ort. Die touristischen Umsätze im Ort ermittelte ein Institut für den Tourismusverband Allgäu/Bayerisch-Schwaben. So gaben die Gäste am Wohnmobilstellplatz im Schnitt 41 Euro pro Tag und Person aus, in privaten Unterkünften etwa 82 Euro und bei den gewerblichen Vermietern etwa 127 Euro. Der gesamte touristische Umsatz beläuft sich in Nesselwang auf ein Volumen von mehr als 25 Millionen Euro.



Mehr ausländische Gäste

Im vergangenen Jahr bewegte sich aber auch einiges im Tourismus. So wurde die Umstrukturierung der ehemaligen Nesselwang Marketing GmbH (NeMaG) vorangetrieben, die nach der Auflösung des Werbepools eine 100-prozentige Tochter des Marktes Nesselwang wurde und im Zuge einer EU-Richtlinie aufgelöst werden musste. Der Wohnmobilstellplatz wurde fertig parzelliert und gestaltet. Die Tourist-Information kümmerte sich vor allem darum, bei den interessierten Gästen präsent zu sein. „Hier waren wir vor allem im Social-Media-Bereich aktiv“, informierte Joas.

In diesem Jahr liege der Fokus auf der Klassifizierung der Vermieter, die alle drei Jahre ansteht. In Nesselwang betrifft dies mehr als 80 Objekte, davon sieben, die mit fünf Sternen bewertet werden. Auch soll der Anteil der ausländischen Gäste deutlich steigen. Bisher komme der überwiegende Anteil der Gäste aus Deutschland. Hier liegt Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Bayern mit 57 Prozent deutlich vorn, gefolgt von Hessen, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen mit 17 Prozent. Der Anteil der ausländischen Gäste liegt derzeit bei etwa drei Prozent, wobei hier die meisten aus den Niederlanden (27 Prozent) anreisen.



Im Marketing-Bereich will sich die Kommune zusammen mit der Allgäu GmbH stärker auf die Wandertrilogie und die Radrunde Allgäu konzentrieren. Themengastgeber und die Marke Allgäu sollen mehr ins Blickfeld der Gäste rücken.



Investitionen in die Infrastruktur

Im Urlaubsmagazin und der Umgebungskarte zeigt das Nesselwang-Logo jetzt eine Pulslinie mit den Bergen und dem prägnanten Turm der Sankt-Andreas-Kirche. Außerdem wurde die Schriftart leicht verändert. Um die Gemeinde als attraktiven Ferienort bekannter zu machen, schaltete die Kommune in einigen großen Printmedien Anzeigen. Werbebotschafter wie Biathlet Philipp Nawrath, Olympia-Teilnehmer in Peking, und Klara Klug, paralympische Athletin, tragen den Nesselwang-Schriftzug auf ihrer Ausrüstung.Veranstaltungen wie der „Mountain-Men“ und der Lieder- und Jodlerabend in der Alpspitzhalle seien ebenfalls wichtige Werbeträger für Nesselwang.



Auch in die touristische Infrastruktur habe die Marktgemeinde viel investiert, sagte Joas. Ein neues Loipenspurgerät, das zusammen mit dem Skiklub Nesselwang betrieben wird, soll den Wintersportlern gut präparierte Loipen rund um die Marktgemeinde bieten. Der neue „AlpspitzCoaster“ und die neue Freizeitanlage im Feriendorf Reichenbach, die sowohl Einheimische als auch Gäste nutzen können, tragen ebenfalls dazu bei.



Einheimische im Fokus

Bürgermeister Joas hofft nun auf ein weitgehend normales Jahr 2022 ohne Schließungen, auf ein deutliches Plus bei den Übernachtungen und eine normale Wintersaison.

„Risiken sind derzeit die hohe Inflation und die stark gestiegenen Energiepreise, aber auch der Arbeitskräftemangel vor allem in der Gastronomie“, verwies der Bürgermeister auf aktuelle Probleme. Eine Chance sei das stark gestiegene Interesse am Inlandsurlaub. Hier sollen Angebote wie die kostenlose Nutzung des ÖPNV im südlichen Ostallgäu dazu beitragen, dass die Region für Gäste attraktiv ist.



Die Tourismusverantwortlichen hätten aber auch erkannt, dass die Einheimischen in den vergangenen Jahren bei vielen Angeboten stark vernachlässigt wurden und vieles auf die oft nur wenige Tage bleibenden Gäste ausgerichtet sei, erklärte der Nesselwanger Rathauschef abschließend. Deshalb sei das Ziel, die Einheimischen wieder mehr ins Boot zu holen und die Freizeitangebote auch für sie attraktiv zu machen.