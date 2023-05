Markus Berktold bleibt weiter in U-Haft

Von: Matthias Matz

Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs ist der Seeger Bürgermeister Markus Berktold am Mittwoch vorläufig festgenommen worden. © Archiv/Bernhard Schmid

Fünf Monate nach seiner Festnahme sitzt der Seeger Bürgermeister Markus Berktold weiterhin in U-Haft. Mittlerweile wurde er allerdings in eine andere JVA verlegt.

Seeg – Der Seeger Bürgermeister Markus Berktold (CSU) befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft. Wie sein Anwalt Robert Chasklowicz auf Nachfrage des Kreisboten mitteilt, „geht es ihm so, wie es jemandem geht, der sich in U-Haft befindet.“ Auf Antrag seines Verteidigers wurde Berktold von Nürnberg in die JVA Gablingen verlegt.

Dort wartet er darauf, dass die Ermittlungen abgeschlossen werden und es weiter geht. „Ich erwarte nach Angaben der Staatsanwaltschaft den Abschluss der Ermittlungen hoffnungsfroh bis Ende Mai und daran anschließend die bereits im Januar beantragte Akteneinsicht“, erklärt Chasklowicz.

Details zum weiteren Vorgehen und eine Stellungnahme zu den erhobenen Vorwürfen kann er folglich zum jetzigen Zeitpunkt immer noch nicht geben.

Die Zurückweisung der Haftbeschwerde hält der Fachanwalt für Strafrecht für rechtlich falsch, weil der Haftbefehl nur auf den Haftgrund der Fluchtgefahr gestützt wurde und „es im konkreten Fall keine Tatsachen gibt, die die Annahme einer Fluchtgefahr rechtfertigen.“

Zumindest aber, meint er, hätte das Gericht den Haftbefehl gegen geeignete Auflagen außer Vollzug setzen können und müssen. Das Gericht habe aber „auch das mit einer nur floskelhaften Begründung abgelehnt.“



Gericht: „Verdunklungsgefahr“

Nach Ansicht von Oberstaatsanwalt Matthias Held, liegt hingegen Fluchtgefahr vor. „Dies wurde durch die Gerichte über drei Instanzen bis hin zum Oberlandesgericht bestätigt.“ Und: „Außerdem meinen wir, dass zusätzlich der Haftgrund der Verdunklungsgefahr vorliegt, worüber die Gerichte bislang noch gar nicht entschieden haben.“

Aktuelle Details zum Ermittlungsstand kann Held nicht geben, um die andauernden Ermittlungen nicht zu gefährden, wie er sagt. Aber es dürfte bald vorwärts gehen: Voraussichtlich in den nächsten Wochen wird es eine Anklageerhebung geben.



Wie mehrfach ausführlich berichtet, stehen der Seeger Bürgermeister sowie der ehemalige Leiter des Caritas-Heims im Verdacht, im Zuge der Corona-Krise Pflegebetrug in Millionenhöhe begangen zu haben und befinden sich seit Januar in U-Haft.