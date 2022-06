Gehör bei der Stadtspitze verschaffen

Markus Rundt ist neuer Vorsitzender des BDS Füssen

Füssen - Der BDS Füssen hat einen neuen Ersten Vorsitzenden: Markus Rundt löste jetzt Andreas Ullrich ab. Dabei kündigte er gleich an, dass die Messe „Wir in Füssen“ wohl nicht wieder organisiert werden könne.

Nach den vergangenen zwei Jahren im Zeichen der Corona-Pandemie, die sich auch auf die Arbeit des Füssener Ortsverbands des „Bund der Selbständigen“ (BDS) negativ ausgewirkt haben, machen die Unternehmer jetzt einen Neustart: So hat in der jüngsten Jahreshauptversammlung im „Hotel Hirsch“ nicht nur Markus Rundt den bisherigen Ersten Vorsitzenden Andreas Ullrich in dieser Funktion abgelöst. Die zweite, wesentliche Änderung betrifft die vom BDS seit 2005 regelmäßig veranstaltete Messe „Wir in Füssen“ – diese wird vorerst „wahrscheinlich nicht wieder organisieren“ werden können, wie Rundt mitteilte.

Vor dessen Wahl zum neuen Vorsitzenden des Füssener BDS hatte sein Vorgänger und zukünftiger Stellvertreter Ullrich die vergangenen Jahre Revue passieren lassen. Im Zuge dessen informierte er die Versammlungsteilnehmer unter anderem darüber, dass die Mitgliederzahl zwischen 2018 und 2021 von 106 auf 89 zurückgegangen sei, wofür seiner Einschätzung nach 2019 teilweise das Gerücht gesorgt habe, dass sich der BDS-Ortsverband auflöse.

Ein Forum für Unternehmer

Zudem hob Ullrich mehrere Aspekte hervor, die dem BDS wichtig seien, wie etwa den, „ein Forum für den Meinungsaustausch von Unternehmer zu Unternehmer“ zu sein. Außerdem setze sich der BDS für eine „Bündelung der Interessen Selbständiger“ ein, während er darüber hinaus geschlossener als „ein Ansprechpartner für die Kommune“ auftreten wolle. Speziell für Letzteres gebe es allerdings „noch viel Luft nach oben“, erklärte Ullrich.



Bevor die BDS-Aktivitäten in Füssen durch den Lockdown am 22. März 2020 zum Erliegen gekommen seien, habe sich der Ortsverband bei sechs Treffen indes noch intensiv mit dem Thema Stadtmarketing beschäftigt und an ebenso vielen Sitzungen des Marketing- und Wirtschaftsausschusses bei Füssen Tourismus und Marketing (FTM) teilgenommen.



Gehör bei der Stadtspitze verschaffen

Für einen jetzigen Neustart befinden sich immerhin 63.000 Euro in der Kasse, teilte anschließend Schatzmeister Norbert Dietz mit, der später bei den Neuwahlen dieses Abends in seinem Amt bestätigt wurde.



Der neugewählte Vorsitzende Rundt unterstrich, dass sich Selbständige und Unternehmer aufgrund der aktuellen politischen Lage auch derzeit nicht in einer ganz einfachen Situation befänden. Nicht zuletzt deswegen wolle er sich mit dem Füssener BDS-Ortsverband dafür einsetzen, „Unternehmerinnen und Unternehmern wieder mehr Gehör bei der Stadtspitze“ zu verschaffen. Dabei gehe es um eine „aktive Mitwirkung an der Zukunftsgestaltung von Füssen Stadt und Land“, betonte Rundt, der hinzufügte, dass man sich nach Corona außerdem verstärkt vernetzen wolle.

Neben ihm, Ullrich und Dietz gehören dem Vorstand des BDS in Füssen nun Christian Schneider als Schriftführer sowie Hermann Briemle, Herbert Fickert, Rainer Herrmann, Rainer Heuberger und Thomas Scheibel als Beisitzer an, während Rudolph Kleß und Michael Schall Kassenprüfer sind.