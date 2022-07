Mehrere Fahrradunfälle halten am Dienstag die Polizei Füssen auf Trab

Von: Katharina Knoll

Ohne Fremdeinwirkung sind am Dienstag drei Fahrradfahrer in Füssen gestürzt und zogen sich dabei leichte bis mittelschwere Verletzungen zu. © Symbolfoto: Bildagentur PantherMedia / toa55 (YAYMicro)

Füssen - Mehrere Fahrradunfälle hat die Polizei Füssen am Dienstag auf Trab gehalten. Innerhalb von nur drei Stunden stürzten drei Fahrradfahrer - ohne, dass jemand anderes in den Unfall verwickelt war.

Der erste Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 11.30 Uhr auf der Uferstraße in Hopfen am See. Hierbei übersah ein 77-jähriger Pedelec-Fahrer den Randstein des Gehwegs und stürzte.

Eine Dreiviertelstunde später wurde die Polizei erneut gerufen. Ein 85-jähriger Senior war auf dem Radweg der Augsburger Straße, Höhe des Kreisverkehrs zur Hopfener Straße, gestürzt. Aus bisher unbekannter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei verdrehte es dem Pedelec-Fahrer den Fahrradlenker, so dass er auf den Radweg stürzte.

Der dritte Unfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr auf dem Radweg am Weißensee. Eine 66-jährige Fahrradfahrerin verlor auf dem kiesigen Untergrund die Kontrolle über ihren Drahtesel und stürzte.

Alle verunglückten Radler trugen einen Fahrradhelm, der schlimmere Verletzungen verhinderte. Der örtliche Rettungsdienst versorgte sie vor Ort, ehe er sie mit leichten bis mittelschweren Verletzungen in eine nahegelegene Klinik brachte.