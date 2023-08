Mehrere Schwerverletzte: Einsatzreiche Woche für die Bergwacht Füssen

Teilen

Einsatz am Ahornreitweg: Die Bergretter waren in den vergangenen Tagen sehr gefordert. © Bergwacht Füssen

Die Füssener Bergwacht hatte diese Woche bereits mit Gleitschirmunfällen, etlichen verletzten Wanderern und einer Vermisstensuche zu tun. Ein Einsatz war besonders schweißtreibend.

Füssen/Schwangau - Nach dem Einsatz am vergangenen Montag, bei dem ein Wanderer in die Tiefe gestürzt war, musste die Bergwacht Füssen am Dienstag innerhalb einer Stunde gleich zu drei Einsätzen ausrücken.

Zunächst kam es zu einem Startabbruch eines Gleitschirmfliegers auf dem Tegelberg. Der Pilot blieb glücklicherweise unverletzt und es musste der Schirm geborgen werden. Parallel hierzu musste eine Wanderin mit Kreislaufbeschwerden auf dem Weg zur Drehhütte versorgt und in Tal gebracht werden.

Noch während dieser beiden laufenden Einsätze wurden die Retter an den Buchenberg gerufen. Ein 23-jähriger Gleitschirmflieger stürzte kurz nach dem Start ca. zehn Meter in die Tiefe und erlitt dabei schwerste Verletzungen. Sieben Bergretter übernahmen an der Einsatzstelle die Versorgung des Patienten.

Nach Eintreffen der Notärztin des Christoph 17 wurde der Patient aufwändig auf die Gebirgstrage gelagert und aus dem Waldbereich auf eine Lichtung transportiert, um von dort mit der Seilwinde in den Hubschrauber aufgenommen zu werden. Mit den Christoph 17 ging der Patient direkt in die BG-Unfallklinik Murnau.

Fünf Einsätze an einem Tag

Am Donnerstag rückte die Bergwacht Füssen über den Tag verteilt zu fünf Einsätzen aus. Es begann mit einem Krampfanfall im „Gelbe Wand Klettersteig“. Es folgte eine Knieverletzung im „Grüble“, ein Schädel-Hirn-Trauma im „Wütenden Graben“, und ein Unfall an der Sommerrodelbahn.

Bei dem Einsatz im „Wütenden Graben“ versorgen die Helfer bei der verunglückten Person ein Schädel-Hirn-Trauma. © Bergwacht Füssen

Beim ersten Einsatz hatte der Bergsteiger großes Glück, da Büsche einen weiteren Absturz des kurzeitig ohnmächtigen Patienten verhinderten. Die Bergung erfolgte mit Unterstützung des Rettungshubschraubers RK 2.

115 Kilo schwere Wanderin mit Gebirgstrage geborgen

Der zweite Einsatz an diesem heißen Tag war für die Bergretter etwas schweißtreibend, da eine Wanderin mit ca. 115 kg den steilen „Täfele-Hang“ mit der Gebirgstrage geborgen werden musste.

Der dritte Einsatz war ein 93-jähriger Bergwanderer, welcher Abseits der Wanderwege auf die Rohrkopfhütte wandern wollte. Dabei stürzte er und zog sich dabei eine schwere Kopfverletzung und diverse Prellungen zu. Nach ca. zwei Stunden hörten Wanderer die leisen Hilfeschreie und alarmierten die Bergwacht.

Zwei Retter waren zufällig bei einem Filmdreh mit TV Allgäu an der Tegelberg-Talstation und machten sich mit dem ATV (Quad) sofort auf zur Einsatzstelle. Nach Erstversorgung der stark blutenden Wunden wurde der Christoph 17 hinzu alarmiert und der Patient geborgen.

Auf dem Rückweg zur Talstation verunfallte ein Sommerrodler und die Bergretter übernahmen die Versorgung.

Frau vermeintlich verwirrt

In der Nacht zum Freitag kam es noch zu einer Vermisstensuche in der Bleckenau. Es wurde eine Wanderin beobachtet, welche im Wald verschwunden sei und einen verwirrten Eindruck machte. Die Wanderin wurde nach knapp zwei Stunden gefunden. Sie biwakierte lediglich im Wald und wollte am nächsten Morgen Ihre Bergtour fortsetzen.