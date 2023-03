Angreifer von Lermoos: Bereits zwei Mal zugestochen

Von: Matthias Matz

Der mutmaßliche Messer-Angreifer von Lermoos soll bereits Ende Februar einen Kollegen attackiert haben. © dpa

Der mutmaßliche Messerangreifer von Lermoos ist offenbar schon einmal mit einem Messer auf einen Kollegen los gegangen. Mittlerweile sitzt der Mann in Haft.

Reutte – Der 34-jährige Mann, der in einem Betrieb in Lermoos mit einem Messer auf seinen Kollegen losgegangen und diesen schwer verletzt haben soll (der Kreisbote berichtete), hat schon einmal einen Kollegen attackiert. Das brachten jetzt die Ermittlungen der Tiroler Polizei die Ermittlungen ans Licht.

Im Rahmen seiner Befragung machte der 34-jährige Beschuldigte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich jedoch heraus, dass es am 26. Februar in einem Beherbergungsbetrieb in Ehrwald zu einem ähnlichen Vorfall gekommen war.

Dabei soll der 34-Jährige einen Arbeitskollegen, einen 55-jährigen Ungar, mit einem Messer attackiert und verletzt jaben. Eine Anzeigenerstattung an die Polizei erfolgte damals nicht. Der Beschuldigte wurde in die Justizanstalt eingeliefert.