Halblech: Die Bedürfnisse Demenzkranker im Blick

Die „Hüttenwerkswiese“: Hier sollen zwei ambulant betreute Wohngemeinschaften für Demenzkranke entstehen. Der Freistaat fördert das Projekt. © Nina Bauer

In Halblech entsteht ein Projekt für pflegebedürftige Menschen mit Demenz. Gefördert wird es vom Freistaat Bayern mit rund 1,8 Millionen Euro.

Halblech – Rund 1,8 Millionen Euro hatte Bayerns Gesundheits- und Pflegeminister Klaus Holetschek (CSU) am vergangenen Montag im Gepäck, als er den Förderbescheid für das Projekt „Haus Hüttenwerkswiese Halblech“ übergab. In der Einrichtung sollen insbesondere Menschen mit Demenz betreut werden.

Holetschek betonte bei der Übergabe: „Wir fördern in Halblech ein tolles Projekt, durch das zwei ambulant betreute Wohngemeinschaften mit jeweils 12 Pflegeplätzen und 15 Tagespflegeplätzen entstehen werden. Das Angebot richtet sich insbesondere an Menschen mit Demenz. Solche Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen mit gerontopsychiatrischen Erkrankungen gibt es leider immer noch viel zu wenige. Wir brauchen sie aber dringend!“



Antragstellerin ist Susanne Reuter, Initiator der geplanten pflegerischen Angebote ist Ferdinand Griesmann. Das Grundstück, auf dem das Projekt realisiert werden soll, wird von der Gemeinde Halblech zur Verfügung gestellt. Die Kosten des Gesamtbauvorhabens liegen bei circa sechs Millionen Euro. Bei der Baumaßnahme stehen die Bedürfnisse von Menschen mit Demenz und Sehbeeinträchtigung im Fokus. Dazu gehören eine spezielle Farbgestaltung sowie ablesbare Raumfunktionen zur besseren Orientierung. Darüber hinaus werden auch die Freiflächen der Außenanlagen demenzsensibel, rollstuhlgerecht und für sehbeeinträchtigte Menschen gestaltet.



Vor Ort betreut

Bürgermeister Johann Gschwill sagte: „Für unsere Bürgerinnen und Bürger wird mit diesem Projekt die Möglichkeit geschaffen, in allen Lebensbereichen vor Ort betreut und versorgt zu werden. Diese neue Einrichtung für Senioren und pflegebedürftige Menschen, ist auch eine wichtige, soziale Komponente unserer Gemeinde und trägt zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls bei.“



Bei Antragstellerin Susanne Reuter war die Freude ebenfalls groß: „Mit der Übergabe des Förderbescheides werden wir hier in der Gemeinde Halblech ein Bauvorhaben umsetzen, das wir schon heute als Leuchtturmprojekt in der Region bezeichnen möchten. Wir freuen uns auf die rasche, bauliche Umsetzung und anschließende Inbetriebnahme.“



Ferdinand Griesmann, künftiger Mieter des Objekts und Betreiber der Tagespflegeeinrichtung, ergänzte: „Trotz steigender Baukosten und dem Pflegenotstand stellen wir uns der Herausforderung und möchten eine Wohn- und Versorgungsform schaffen, die den Wünschen der Menschen bei Pflegebedürftigkeit am Nächsten kommt.“



Zahl Dementer steigt

„In Bayern leben bereits heute rund 270.000 Menschen mit Demenz – bis zum Jahr 2040 wird die Zahl auf rund 380.000 steigen“, erklärte Holetschek. „Darauf müssen wir uns in allen Bereichen der Gesellschaft einstellen. Die Einrichtung wird einen großen Beitrag leisten, dass Angehörige Pflegeverantwortung abgeben können – sei es tagsüber durch ein Hinbringen in die Tagespflegeeinrichtung oder durch einen Umzug der Betroffenen in die ambulant betreuten Wohngemeinschaften.“



Der Minister betonte, dass das Thema Pflege einer der größten Herausforderungen sei und der Bedarf an Pflegeplätzen steige. „Und die pflegebedürftigen Menschen wollen verständlicherweise möglichst nahe an ihrem bisherigen Lebensmittelpunkt bleiben können. Dafür brauchen wir Pflegeangebote, die sich den Menschen und ihren Bedürfnissen anpassen. Pflegebedürftige sollen möglichst wählen können, an welchem Ort und auf welche Weise sie leben und gepflegt werden möchten“, so Holetschek.

Unterstützung für die Angehörigen

Individuelle Angebote seien dabei eine tragende Säule der pflegerischen Versorgungsstruktur, die mit dem bayerischen Förderprogramm ‚Pflege im sozialen Nahraum‘ (‚PflegesoNah‘) konsequent weiter ausgebaut werden soll. Das „Haus Hüttenwerkswiese“ werde künftig dem Wohl der Pflegebedürftigen dienen und für deren Angehörige eine große Unterstützung sein.



Klaus Holetschek kündigte darüber hinaus an: „Mit unserem Förderprogramm ‚Pflege im sozialen Nahraum‘ unterstützt der Freistaat Bayern die Schaffung neuer oder umgebauter Pflegeplätze – mit sehr großem Erfolg: In den drei Programmjahren konnten mit knapp 200 Millionen Euro rund 4000 Pflegeplätze gefördert werden. In den kommenden fünf Jahren wollen wir diese Zahl verdoppeln und insgesamt 8000 neue Pflegeplätze fördern.“