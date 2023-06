Minister Hubert Aiwanger besucht das Festspielhaus

Von: Matthias Matz

Königliche Begrüßung: Minister Hubert Aiwanger (links) beim Empfang im Festspielhaus. © © StMWi/E. Neureuther

Hoher Besuch im Festspielhaus: Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) besichtigte das Musiktheater am Forggensee am vergangenen Montag.

Füssen – Hubert Aiwanger (FW), stellvertretender Ministerpräsident und Wirtschaftsminister, hat am Montag das Festspielhaus besucht. Bevor Aiwanger einen Blick auf die Bühnentechnik warf, erläuterten ihm Eigentümer Manfred Rietzler und Geschäftsführerin Birgit Karle die Hintergründe des Hauses.

Rietzler erklärte dem Minister, wie sich das Musicalhaus seit seiner Übernahme Ende 2016 modernisierte und auf deutschsprachige Musicals mit historischem Hintergrund spezialisiert habe. Zum Haus gehören etwa 50 Fest- und zahlreiche Teilzeitangestellte. Rund 200.000 Besucher kommen jährlich. Damit sei die Einrichtung durchaus ein Wirtschaftsfaktor, so Rietzler.



Nichtsdestotrotz sei es im ländlichen Gebiet nicht möglich, ein solches Theaterhaus wirtschaftlich zu betreiben. Deshalb dankte er dem Wirtschaftsminister und der gesamten Staatsregierung für die jüngst zugesagte institutionelle Förderung in Höhe von 450.000 Euro (der Kreisbote berichtete mehrfach). Das Festspielhaus sei ein Standort und hier sei „eine Bayernmarke kreiert“ worden, ergänzte Geschäftsführerin Karle.

Aiwanger zeigte sich beeindruckt von dem Musiktheater: „Als Tourismusminister freut es mich, dass wir derartige kulturelle Highlights anbieten können“, sagte er. Das königliche Erbe Bayerns sei hier in der Natur zu sehen, ebenso wie in den kulturellen Veranstaltungen. „Sie haben etwas gerettet, was ohne Sie verloren gegangen wäre“, so der Minister weiter.