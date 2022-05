Mit dem Gleitschirm vom 8000er: Lukas Wörle und Matthias Friedle aus Reutte wollen Gasherbrum II besteigen

Von: Katharina Knoll

Teilen

Im Juni wollen Lukas Wörle und Matthias Friedle den dreizehnt höchsten Gipfel der Welt besteigen, den 8035 Meter hohen Gasherbrum II, und anschließend mit dem Gleitschirm vom Gipfel starten. © Im Juni wollen Lukas Wörle und Matthias Friedle den dreizehnt höchsten Gipfel der Welt besteigen, den 8039 Meter hohen Gasherbrum II, und anschließend mit dem Gleitschirm vom Gipfel starten.

Reutte – Ihren ersten 8000er bezwingen: Diesen Traum wollen sich Lukas Wörle und Matthias Friedle aus Wängle und Ehenbichl im Juni erfüllen – und dabei gleich einen weltweiten Erstversuch wagen.

Im Karakorum, in seiner Gesamtheit das höchste Gebirge der Welt, möchten die beiden leidenschaftlichen Bergsteiger zunächst den 6069 Meter hohen Laila Peak bezwingen und anschließend den 8035 Meter hohen Gasherbrum II in Angriff nehmen – und das ohne zusätzlichen Sauerstoff oder Höhenträgern. Doch damit nicht genug: Von beiden Gipfeln wollen die Außerferner außerdem mit dem Gleitschirm abfliegen. Ein gigantisches Vorhaben, auf das sich die beiden seit Monaten akribisch vorbereiten.

Lukas Wörle aus dem Außerfern möchte sich einen Kindheitstraum erfüllen und einmal die höchsten Gipfel dieser Welt sehen. © privat

Mount Blanc (4807 Meter), Jungfrau (4158 Meter), Piz Bernina (4049 Meter) oder der Großglockner (3798 Meter): Lukas Wörle und Matthias Friedle aus dem Außerfern haben bereits die höchsten Gipfel in den Alpen bestiegen. Nun streben sie nach höherem: Ihren ersten 8000er. „Mein Wunsch war immer die höchsten Berge dieser Welt zu sehen“, sagt Lukas Wörle. Kein Wunder: Der Bergsport wurde ihm praktisch in die Wiege gelegt. Sein Vater ist Bergführer und nahm selbst an zwei Expeditionen in Nepal teil. Die Fotos, die dabei entstanden, bewunderte Lukas Wörle bereits als Kind. Entsprechend früh kam er zum Berg- und Skisport. „Der Sprung in die Bergwelt war nicht weit“, so der 28-Jährige. Später verschrieb er sich dem Basketball und spielte in der semiprofessionellen Regionalliga Südost in Deutschland.

Die Grundidee war, die höchsten Berge dieser Welt zu sehen.“

Über Matthias Friedle kam er schließlich zum Gleitschirmfliegen. Auch dieser ist seit Kindheitstagen in den Bergen unterwegs, war in seiner Jugend Skirennläufer und meisterte bereits mehrere 100-Kilometer-Flüge im Alpenraum. Seit vielen Jahren sind er und Wörle in den Bergen ein eingespieltes Team. Ihre gemeinsame Leidenschaft zum Bergsteigen und Gleitschirmfliegen führte sie schließlich zu ihrem aktuellen Projekt.

Über Matthias Friedle kam Lukas Wörle zum Gleitschirmfliegen. Seit Jahren sind sie in den Bergen ein eingespieltes Team. © privat

„Die Grundidee war, die höchsten Berge dieser Welt zu sehen“, erklärt Wörle. Auf ihrer geplanten Expedition vom Dorf Hushe zum Laila Peak, über den 5585 Meter hohen Gondogoro-Pass zum Concordiaplatz (4600 Meter), weiter zum Gasherbrum II und zurück über den Baltoro-Gletscher in die Stadt Skardu bietet sich ihnen das wohl spektakulärste Bergpanorama der Welt mit allen 8000er-Bergen des Karakorums in unmittelbarer Nähe, darunter mit dem K2 den zweithöchsten Berg der Welt. Begleitet werden sie dabei nur von drei Freunden, die sie unterstützen.

Konzentration auf technisch schwierige Touren

Neben einer top Fitness fordert diese Tour vor allem hohes bergsteigerisches Können. Wörle und Friedle sind zwar keine Profibergsteiger, aber „sie sind auf dem Leistungsniveau wie Profis unterwegs“, sagt Tom Waibel aus Füssen, der sich bei diesem privaten Projekt um die Kommunikation und Sponsorenaquise kümmert. „Sie wissen definitiv, was sie tun.“ Wörle ist im Sportklettern im neunten Grad unterwegs, beim Drytoolen, dem Eisklettern ohne Eis, im Bereich D9 und im Mixedklettern im Bereich M8. Friedle erreicht im Sportklettern den Grad 8- und beim Drytoolen D7.

Um für die Tour möglichst gut vorbereitet zu sein, trainieren die beiden derzeit ihre Kraftausdauer, ihre Technik im Klettern sowie Eisklettern und ihr fliegerisches Können. Unter der Woche steht Wörle, der Leiter der Hervis-Filiale in Reutte ist, um 5 Uhr auf, um vor der Arbeit noch eine schnelle „Hike&Fly“-Tour zu machen oder beispielsweise auf die Gehrenspitze oder das Feuerköpfle zu laufen. Am Feierabend stehen dann Krafttraining oder Drytoolen im umgebauten Dachboden an.

Bevor es an den Gasherbrum II geht, wollen Wörle und Friedle den technisch schwierigeren Laila Peak (6069 Meter) erklimmen und vom Gipfel mit dem Gleitschirm abfliegen. © panthermedia/JossK

Aber: „Die größte Fitness bringt einem nichts, wenn man die technischen Fähigkeiten nicht mitbringt“, erklärt der 28-Jährige. Deshalb stehen am Wochenende längere Bergtouren auf 3000 bis 4000 Höhenmetern an. „Der Fokus liegt eher auf technisch schwierigen Touren, weil wir höher nicht hinausgehen können“, erklärt Wörle. So waren sie beispielsweise beim Granitklettern in Norwegen, beim Eisklettern in den Dolomiten und im Pitztal sowie auf zahlreichen Viertausendern. An der 50 Grad steilen Nordwand der Hinteren Schwärze sammelten sie Erfahrungen im Steil-Eis. Diese Bedingungen ähneln denen am Laila Peak, nur müssen die Alpinisten dort 1500 Meter lange Steilwände überwinden. Um für die Überquerung der Gletscher vorbereitet zu sein, absolvierte das Team außerdem ein spezielles Eistraining. Kurz vor dem Abflug am 25. Juni steht dann noch ein Wetterbriefing mit einem Meterelogen an.

Die Höhe ist die größte Herausforderung

„Ich schätze die Chancen, die Berge zu besteigen, recht hoch ein“, sagt Wörle. „Grundsätzlich muss uns das Wetter in die Hände spielen.“ Dafür gibt sich das Team am Laila Peak ein Zeitfenster von zehn sowie am Gasherbrum II von 21 Tagen. Die größte Herausforderung und gleichzeitig Unbekannte ist jedoch die Höhe. „Ich kann fliegen, ich weiß genau, wie ich bergsteigen kann“, sagt der Außerfernern. Doch wie sein Körper in der sogenannten Todeszone ab 8000 Höhenmeter reagiert, in der sich Bergsteiger nicht mehr erholen könne, das wisse er nicht. Das hängt nicht nur vom individuellen Trainingszustand ab, sondern sei auch ein Stück weit Veranlagung. „Der Körper baut ab dieser Höhe zwangsläufig ab“, erklärt Waibel. Die Luft sei ab 8000 Höhenmetern so dünn, dass der Mensch drei Atemzüge machen muss, um die gleiche Menge an Sauerstoff aufnehmen zu können wie im Tal. Und auch die geistigen Fähigkeiten sind eingeschränkt. Aus diesem Grund haben sich die beiden Außerferner auch einen der technisch leichteren 8000er ausgesucht.

Die Flugbedingungen einzuschätzen, gerade auf 8000 Metern, wird eine extreme Herausforderung

Da sie sich bereits durch die Besteigung des technisch deutlich schwierigeren Laila Peaks an die Höhe gewöhnt haben, wollen sie beim Gasherbrum II gleich ins Lager zwei aufsteigen. Läuft alles nach Plan, verbringen sie die letzte Nacht auf 6900 Meter. „Wir hoffen etwas Erholung mitzunehmen für den Gipfeltag“, so Wörle. Um die ersten 500 Höhenmeter mit leichterem Gepäck antreten zu können, wollen sie ihre Gleitschirmausrüstung bereits am Vortag auf 7400 Höhenmetern deponieren. Diese wiegt mittlerweile zwar nur noch rund ein Kilogramm. Aber: „Auf der Höhe spürst du jedes Kilogramm“, erklärt der Außerferner.

„Der Plan wäre vom Gipfel zu starten“, fügt er hinzu. Doch dafür müsse sehr viel passen. Im Gegensatz zum Außerfern zeigen in Pakistan keine Messstationen die exakten Flugbedingungen an. Auch die Wettervorhersagen seien nicht so genau. „Die Flugbedingungen einzuschätzen, gerade auf 8000 Metern, wird eine extreme Herausforderung.“ Daneben sei die Tragfähigkeit der Luft in diesen Höhen kleiner. Um richtig fliegen zu können, brauche er eine höhere Abhebegeschwindigkeit, gleichzeitig fliegt der Schirm schneller vorwärts und sinke zügiger. Dass Gleitschirmfliegen in diesen Höhen aber grundsätzlich möglich ist, hat unter anderem im vergangenen Jahr der Franzose Antoine Girard bewiesen. Er flog mit seinem Paraglider auf über 8400 Meter – ein neuer Rekord.

Tipps für diese Expedition holten sich Wörle und Friedle von den Bergsteigern Luis Sitzinger und David Göttler. Letzterer hält die Tour für machbar, erklärt Waibel. „Die Jungs können das“, zeigt er sich optimistisch. Dennoch fliegen sie mit Demut und großen Respekt nach Pakistan. Denn: „Wir werden alles geben, aber der Berg muss uns gewähren lassen.“