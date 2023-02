Mit Optimismus ins neue Jahr

Von: Matthias Matz

Teilen

Freuen sich auf die neue Spielzeit: Das engagierte Team des Kulturforums Breitenwang mit seiner langjährigen Obfrau Daniela Sulik (2. v.l.). © ed

Das Kulturforum Breitenwang gab im Rahmen einer Pressekonferenz einen Rückblick auf das Jahr 2022 und stellte zum anderen sein Programm für heuer vor.

Breitenwang - Mit der Bilanz für 2022 sind die Verantwortlichen um Obfrau Daniela Sulik zwar noch nicht ganz zufrieden, aber immerhin sehen sie einen silbernen Streifen am Horizont: die Zahlen nähern sich langsam aber sicher wieder denen von vor der Corona-Krise an. Dass dieser positive Trend heuer fortgesetzt wird, dafür soll vor allem der 36. Filmcircle sorgen, der für die kommenden Monate wieder viel Interessantes zu bieten hat. Hinzu kommt ein breit gefächertes Kulturprogramm bis hinein in den November.

Nachdem mit „Märzengrund“ im Januar und „Meine Stunden mit Leo“ im Februar die ersten beiden Filme bereits erfolgreich vorgestellt wurden, geht es am 3. März mit „Hive“, eine wahre Lebensgeschichte von engagierten Frauen, weiter. Es folgen die beiden Dokumentarfilmabende „Dancing Pina“ (21. März) und „Elfriede Jelinek“ (22. März), „Schächten“ (7. April), „Verlorene Illusionen“ (5. Mai) und „Eismayer“ (2. Juni). Der Beginn im Tauernsaal im VZ ist jeweils 20 Uhr – nähere Informationen dazu gibt es im Internet unter www.filmcircle.at.



Heute geht`s los

Der zweite Block mit Konzerten, Ausstellungen sowie Theater beginnt bereits am heutigen Samstag, 25. Februar, mit dem Konzert von „Vintage Gallery“ und dem Titel „Rock on Broadway“ im Tauernsaal, Beginn ist um 20 Uhr. Weiter geht es mit der Ausstellung „beflügelt“ mit Werken der Kemptener Künstlerin Monica Ostermeier (11. März, 17 Uhr, Gemeindezentrum Breitenwang). Am Samstag, 15. April, gibt es die Komödie „Perfetti Sconosciuti“ – das perfekte Geheimnis – eine Produktion des Westbahntheaters Innsbruck (Beginn 20 Uhr, Tauernsaal).

Mit einer Lesung der Autorin Anna Tröber aus ihrem Kriminalroman „Tiroler Totenglocken“ am Freitag, 21. April, um 19 Uhr in der Bücherei Breitenwang geht das abwechslungsreiche Programm weiter.



Ein neues Format ist der Breitenwang „Konzertfrühling“, der am 16., 18., 19. und 20. Mai unter dem Titel „Alles Frühling. Alles Anfang. Alles Lied“ stattfindet. Dabei geht es um die vier Kategorien Kunstlied, Singer-Songwriter, Volkslied und Kinderlied. Die ersten drei Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr, die Kategorie Kinderlied schon um 11 Uhr im Tauernsaal.



Jazz im Herbst

Die „Fischkopf-Combo“ lädt ´schließlich am 13. Oktober um 20 Uhr zur „Schlagernacht“ mit bekannten Melodien aus den 50er Jahren ein. Diese Veranstaltung wurde zusammen mit der Kulturinitiative „Huanza“ anlässlich der Finissage der „KulturZeit 2023“ organisiert. Die Ausstellung „Kreise ziehen“ zeigt die Werke aus Glas, Holz und Edelmetallen von Thomas Aschenbrenner am 14. Oktober um 17 Uhr im Gemeindezentrum Breitenwang.



Das 15th „Weekend for Jazz“ zum Jahresabschluss findet schließlich am Freitag, 10. November, im Tauernsaal statt. Auftreten werden am 10. November das „Lech Grove Orchestra“ und am Samstag, 11. November, die „Tribute Band Tirol“. Beginn ist jeweils 20 Uhr. Auch hierzu gibt es weitere Informationen im Internet unter www.kulturforum-breitenwang.org.