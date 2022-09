Mit einer Feier zum 75. Jubiläum erinnert die Gemeinde Schwangau an die Gruppe 47

Sie gestalten den Abend anlässlich des 75-jährigen Gründungsjubiläums der Gruppe 47: Gerhard Harss (v.l.), Miriam Westerdoll, Heike Drummer, Alfons Maria Arns, John Westerdoll und Nicolas Kyriakou. © ed

Schwangau – Die Gruppe 47 war die wohl einflussreichste Schriftstellervereinigung, die es in Deutschland jemals gab. Vor genau 75 Jahren wurde sie am Bannwaldsee in Schwangau gegründet. Daran erinnerte jetzt die Gemeinde Schwangau mit einer Jubiläumsfeier im Schlossbrauhaus.



Damals, am 6. und 7. September 1947, lud die Fotografin, Kunsthistorikerin, Ethnologin und Dichterin Ilse Schneider-Lengyel einflussreiche und politisch engagierte Autoren in ihr Haus am Bannwaldsee ein.

Den Abend für Schneider-Lengyel gestalteten das Historikerehepaar Alfons Maria Arns und Heike Drummer, Gerhard Harss, sowie Miriam und John Westerdoll, der zusammen mit Nicolas Kyriakou die musikalische Umrahmung übernahm. Unter der Überschrift „Fluidum von Bannwaldsee“ begrüßte Schwangaus Bürgermeister Stefan Rinke (CSU) die Gäste im vollbesetzten Saal im Obergeschoss des Schlossbrauhauses.

Historiker Arns schilderte die Atmosphäre, die damals unter den Autorinnen und Autoren im Nachkriegsdeutschland geherrscht hatte. Besonders Frauen mussten sich hier immer wieder behaupten, da sie unterrepräsentiert waren.



Pointenreich, mit Blick auf viele Hintergründe, die dem Publikum nicht unbedingt bekannt waren, skizzierte der Historiker anhand vom Schriftverkehr der Autorinnen und Autoren untereinander, was diese damals im Nachkriegsdeutschland bewegte und welche Ziele die jungen Literaten vor Augen hatten.



Die „Hex´vom Bannwaldsee“

Eine entscheidende Rolle spielte dabei die als „Hex' vom Bannwaldsee“ bezeichnete Ilse Schneider-Lengyel, die ihr Heim für das Treffen am 6. und 7. September 1947 zur Verfügung gestellt hatte. In der damaligen Zeit mit den gesellschaftlichen Normen einer konservativen ländlichen Umgebung, führte sie ein ungewöhnliches Leben. In dem Haus am Bannwaldsee lebte sie allein, trug lange Hosen und auffälligen Schmuck, hatte rot lackierte Fingernägel und fuhr mit wehendem, offenen Haar Motorrad. Die Einheimischen nannten die progressive und intelligente Frau daher nur „die Hex’ vom Bannwaldsee“.

Arns berichtete über gemütliche Frühstücksrunden, festlichen Mahlzeiten bei Kerzenschein der Protagonisten. Sie versuchten, die Vergangenheit zu vergessen und damit Träumen einen Raum zu geben. Gemeinsam gingen sie in die Literaturgeschichte ein. Der von ihnen ermittelte Preis der Gruppe 47 erwies sich für viele Ausgezeichnete als Beginn ihrer literarischen Karriere. Der Preis galt lange Zeit als der wichtigste Literaturpreis in Deutschland.



Zum Teil mit Musik untermalt, bekamen die Versammelten verschiedene Lesungen zu hören. Je nach Wortlaut und Inhalt hinterließen die Geschichten und Gedichte mit ihren spannenden, unterhaltsamen und zum Teil mit hintergründigem Humor geprägte Passagen einen bleibenden Eindruck.



Abschließend gab es eine kurze Filmsequenz aus dem Jahr 1965, in der noch einmal die „Atmosphäre vom Bannwaldsee“ im Gespräch mit verschiedenen Autoren geschildert wurde.

ed