Mit Sommerreifen auf den Breitenberg: Bergwacht muss Autofahrer retten

Von: Matthias Matz

Auf dem Screenshot einer Webcam-Aufnahme ist der schwarze Pkw am Rande eines Schneefeldes zu sehen. © Screenshot/Facebook/Bergwacht

Zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz musste die Pfrontener Bergwacht am Sonntag ausrücken: Ein Kleinwagen mit Sommerreifen war auf dem Breitenberg stecken geblieben.

Pfronten - Was die beiden Insassen mit dem Wagen auf dem Breitenberg wollten und wie sie dorthin kamen, ist zwar noch unklar. Fest steht aber, dass die Pfrontener Bergwacht am Sonntagabend mit der Meldung „Zwei Personen mit Klein-PKW mit Sommerreifen am Breitenberg hängen geblieben“ alarmiert wurde. So berichten es die Bergretter auf ihrer Facebook-Seite.

Laut Bericht machten sich die Einsatzkräfte daraufhin mit dem Rettungsfahrzeug auf den Weg zum Breitenberg, um die betroffenen Personen zu suchen. „Nachdem wir das Auto noch aus einem Schneefeld an den Rand abschleppen konnten, nahmen wir die betroffenen Personen im Rettungsfahrzeug mit ins Tal“, heißt es dazu weiter. Der PKW blieb demnach vorerst noch am Berg.

Tatsächlich ist auf der Facebbok-Seite der Bergwacht der Screenshot einer Aufnahme einer Webcam zu sehen, die einen schwarzen Pkw am Rande eines Schneefeldes unterhalb der Ostlerhütte in der Nähe der Breitenbergbahn zeigt. Mittlerweile ist das Fahrzeug allerdings verschwunden.

Frau droht am Aggenstein abzurutschen

Erst am Freitag waren die Pfrontener Bergretter eigenen Angaben zufolge alarmiert worden, weil eine Wandererin auf dem Aggenstein nicht mehr vor oder zurück traute, da sie in einem Schneefeld Gefahr lief abzurutschen. „Aufgrund unzureichender Ausrüstung saß die Dame mit Angst auf einem Restschneefeld fest und drohte abzurutschen“, heißt es vonseiten der Bergwacht.

Daraufhin nahm ein Rettungshubschraubedr zwei Luftretter am Landeplaz der St. Vinzenz-Klinik Pfronten auf und flog sie zur Einsatzstelle. Die Frau wurde im Überflug schnell erkannt und mittels Rettungswinde aus der Situation geborgen. Die Dame blieb unverletzt.