Zusammen seit 115 Jahren im Dienste der Stadt Füssen

Teilen

Große Freude bei den Jubilaren und ihren Vorgesetzten: Stefan Heel (v.l., Gebäudemanagement), Thomas Roth (Leiter Gebäudemanagement), Markus Gmeiner (Leiter öffentliche Sicherheit und Ordnung, Peter Hartl (Geschäftsleiter, Anja Weber (Füssen Tourismus und Marketing) und Bürgermeister Maximilian Eichstetter. Auf dem Foto fehlt Michaela Zeljezic. © Stadt Füssen

Auf 115 Jahre Erfahrung im Füssener Rathaus können vier Arbeitsjubilare zurückblicken. Unter den Geehrten ist auch ein ehemaliger Eishockey-Bundesliga-Stürmer.

Füssen - Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) hat kürzlich zwei Mitarbeiterinnen und zwei Mitarbeiter der Stadt Füssen für langjährige Dienstzugehörigkeit geehrt. „Heute feiern wir über 100 Jahre Erfahrung“, sagte Eichstetter an die Jubilare gerichtet.

Mit dabei bei dem Termin waren auch ein Vertreter des Personalrats, Andrea Fröhle von Füssen Tourismus und Marketing (FTM), der Geschäftsleiter der Stadt Füssen, Peter Hartl, Julia Steger vom Personalbüro und der Leiter des Gebäudemanagements Thomas Roth.

Eine der Geehrten ist Michaela Zeljezic. Sie fing vor 25 als Angestellte bei der Stadtkasse an. 1998 war das. Zehn Jahre später wechselte sie in die Personalabteilung, wo sie immer noch tätig ist.

Auch Anja Weber feierte ihr 25-jähriges Dienstjubiläum. Sie fing bei der Stadt als Angestellte in der Kurverwaltung an und übernahm 2005 die Schalterleitung der Tourist-Informationen in Bad Faulenbach, Hopfen am See und Weißensee. Seit 2023 ist sie in der Abteilung Meldewesen tätig.

Stefan Heel begann seine Karriere 1998 als Verwaltungsfachangestellter bei der Stadt Marktoberdorf, wo er bereits seine Ausbildung absolviert hatte. Von 1999 bis 2021 war er bei der Verwaltungsgemeinschaft Seeshaupt (Landkreis Weilheim-Schongau) unter anderem als Kassenleiter und im Liegenschaftsamt tätig. Seit 2021 ist er bei der Stadt Füssen im Gebäudemanagement eingesetzt.

Markus Gmeiner feierte sein 40-jähriges Dienstjubiläum. Eichstetter nannte ihn deshalb augenzwinkernd den „Fels in der Brandung“. In den 40 Jahren hat er viel in der Verwaltung gesehen. So leitete er beispielsweise das Einwohnermeldeamt, ist seit 1990 der Sportbeauftragte der Stadt Füssen, kümmert sich um den Arbeitsschutz und führt seit 2018 die Geschäfte im Zweckverband Allgäuer Land.

Gmeiner leitet den Fachbereich Öffentliche Sicherheit & Ordnung, Bildung, Jugend, Senioren & Sport und Straßen- bzw. Verkehrswesen.

Eichstetter beglückwünschte alle Jubilare herzlich und dankte ihnen für ihr langjähriges Engagement in der öffentlichen Verwaltung.