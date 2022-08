Reise in die Vergangenheit auf der Burgruine Hohenfreyberg

Von: Matthias Matz

Auch Kinder werden am kommenden Wochenende beim Mittelalter-Spektakel auf der Burgruine Hohenfreyberg auf ihre Kosten kommen. © Archiv

Eisenberg/Zell – Ein erlebnisreiches Wochenende steht für alle Freunde des Mittelalters bevor auf der Burgruine Hohenfreyberg bevor.

Auf der Burgruine Hohenfreyberg, aber auch auf der Nachbarburg Eisenberg und vor der Schlossberg-Alm, wird am kommenden Wochenende das mittelalterliches Treiben zurückkehren. Eröffnet wird das Ritter-Spektakel lautstark mit einer über 150 Jahre alten Kanone, die Gerda Wagner, die Gattin des im Juni 2020 verstorbenen Füssener Kaiser Maximilian I Darstellers, Manfred Wagner, der Gemeinde Eisenberg als Schenkung übergeben hat.



Die Gäste können sich auf Hohenfreyberg von mittelalterlicher Musik verzaubern lassen, Handwerkskunst von damals kennen lernen, der großen Waffenschau und dem Axtkampf in der Burg beiwohnen und bei alldem Speisen und Trank genießen.

Nicht fehlen wird der stimmgewaltige Henker Severinus, der wohl so manchen Besucher verblüffen wird. Die Besucher können außerdem einen Blick in das Lager der Landsknechte, Bauern und Bogenschützen werfen, während auf die Kleinen ein großes Kinderprogramm wartet.



Interessante Einblicke in die Welt des Mittelalters versprechen ferner die fahrende Schellenschmiede, die Herstellung von ursprünglichen germanischen Langschellen, das alte Handwerk der Brettchenweberei, filzen mit Moni und malen mit Tatjana.

Dazu kommen Imkern im Mittelalter, Edelsteinsieben und Bogenschießen mit den Bogenschützen aus Füssen. Neu in diesem Jahr ist die „Zeitenreise 1525 Bauernaufstand“ vor der Schlossbergalm.



Am Samstagabend findet darüber hinaus ein Konzert der legendären Mittelaltergruppe „Musica Canora“ statt. Dazu gibt es ein spektakuläres Flammenspiel mit Feuerschau von „ferra igni“.



Der Kaiser kommt

Eröffnet wird das Spektakel am Samstag, 13. August, um 11 Uhr, an der Schlossbergalm durch Kaiser Maximilian I. alias Andreas Gopper und Gefolge. Für das Abendprogramm am Samstag ab 20.30 Uhr wird um einen kleinen Obulus von drei Euro gebeten. Für das Parken oberhalb von Zell wird eine Parkgebühr von fünf Euro fällig.

Das Programm:

11 Uhr: Offizielle Markteröffnung vor der Schlossbergalm mit dem Kaiserdarsteller Andreas Gopper und seinem Gefolge

12 Uhr: Einzug auf Hohenfreyberg des Kaisers mit Gefolge



12.30 Uhr: Musica Canore



13 Uhr: Waffenschau

14.30 Uhr: Waffenschau



15 bis 16.45 Uhr: Zweikampf der Kriegsaxt und des Bogenschießens; Severinus der Henker zeigt seine Welt



16 bis 16.30 Uhr: Schlossbergalm: Angriff der Bauern auf Hohenfreyberg



16.45 Uhr: Musica Canora



17.15 Uhr: Mittelalterliches Kinderspiel



18.30 Uhr: Musica Canora



20.30 Uhr: Nacht des Feuers und der Musik mit „Ferra Igni“ und „Musica Canora“



Der Ablauf ist am Sonntag gleich, gegen 17 Uhr wird das Treiben dann beendet.