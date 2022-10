Pfronten: Mobilfunk sorgt für Bedenken

Von: Riccarda Gschwend

Es gibt Planungen, die Mobilfunkanlage auf dem Dach des Gasthofs „Falkenstein“ in Pfronten zu erweitern. © Berndt

Vor der geplanten Erweiterung einer Mobilfunkanlage in der Mitte von Pfronten soll die Gemeinde noch mit der Betreiberfirma reden.

„Mit diesem Thema werden wir uns sicher noch ein paarmal im Gemeinderat befassen“, kommentierte der Pfrontener Hauptamtsleiter Richard Nöß nach der jüngsten Gemeinderatssitzung eine Angelegenheit, die er als „schwierig“ bezeichnete. Demzufolge äußerten in Dr. Otto Randel und Kilian Trenkle (beide Pfrontner Liste) denn auch zumindest zwei Kommunalpolitiker in dem Gremium ihre eindeutige Abneigung gegen die Planungen der Firma Bernhard ConsKom GmbH & Co.KG aus München.



Aber worum geht’s? Nachdem sich auf dem Dach des Gasthofs „Falkenstein“ in Pfronten-Ried bereits seit mehreren Jahren ein Mobilfunkmast befindet, hat das Münchner Unternehmen die Gemeinde Pfronten am 6. September dieses Jahres schriftlich über eine geplante Erweiterung der Funkanlage informiert. Demnach sei beabsichtigt, den bestehenden Standort um ein 5G-Funksystem der Vodafone GmbH auszuweiten und damit „die optimale Nutzung der vorhandenen und zukünftigen Antennenstandorte“ anzustreben, erläuterte Nöß den versammelten Räten unter Vorsitz von Bürgermeister Alfons Haf die Absichten der Firma.



Mitten im Dorf

Dagegen gibt es jedoch laut dem Hauptamtsleiter „ernstzunehmende Bedenken“, die sich in erster Linie auf den Schutz der Bevölkerung vor möglicherweise gesundheitlichen Schäden beziehen. Das bekräftigte insbesondere Randel, der Funkmasten „in der Mitte des Ortes“ für „fehl am Platz“ befand und dabei vor allem auf die seiner Einschätzung nach davon ausgehende „gesundheitliche Gefährdung in der Umgebung“ hinwies, während Trenkle sich gleichfalls gegen Funkmasten „mitten im Dorf“ aussprach.



Bevor die geplante Erweiterung realisiert wird, die man nach Nöß´ Auffassung, wenn es hart auf hart käme, im Endeffekt vermutlich nicht verhindern könne, wurde die Gemeindeverwaltung deswegen nach einem Beschluss des Rates damit beauftragt, „in das Mobilfunkdialogverfahren mit der ConsKom GmbH & Co.KG einzusteigen“. Auf diesem Weg sollen die wesentlichen Parameter der Erweiterung geklärt werden und schließlich „ein tragfähiger Kompromiss“ zwischen den „zwei konträren Zielen“ erzielt werden, wie Nöß betonte. l