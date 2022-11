Modellprojekt: In Lechbruck gibt es seit kurzem drei Verleihstationen für Lastenräder

Teilen

Luisa Rinesch dreht unter den prüfenden Augen ihres Vaters Victor Diedrich die ersten Runden mit ihrer Tochter Fiona im Lastenrad. © Jutta Pyka

In Lechbruck können seit kurzem Lastenräder ausgeliehen werden. Wir haben mit Menschen gesprochen, die das Angebot bereits ausprobiert haben.

Lechbruck – Das Bayerische Verkehrsministerium fördert mit dem Projekt „Lastenrad mieten, Kommunen entlasten“ Modellkommunen in Bayern. Lechbruck ist eine dieser sieben Gemeinden. Seit kurzem sind nun in Lechbruck drei Verleihstationen mit Lastenrädern ausgestattet: Diese befinden sich neben dem Flößergolf beim Rathaus, beim Campingplatz „Via Claudia” und am Feriendorf Hochbergle/Klinik Königshof.



Die Verleihstationen wurden in den letzten warmen Herbsttagen im Oktober gerne genutzt. Der Kreisbote sprach an der Station am Rathaus mit Interessierten, die die neuen Lastenräder testeten. Viele von ihnen hatten die Station eher zufällig beim Spaziergang entdeckt, fanden die Idee aber auf Anhieb sehr gut.



Zu ihnen gehörten auch Luisa Rinesch mit ihrer zweijährigen Tochter Fiona, Fionas Tante Anna Diedrich und die Großeltern Antje und Victor Diedrich. Sie hatte von Lechbruckern von der Station erfahren. Ihre Mutter Antje Diedrich hatte sich bereits im Vorfeld die LastenradBayern-App heruntergeladen und sich zuhause registriert.



Ist es sinnvoll, sich bereits schon zuhause zu registrieren und was ist dazu nötig?

Antje Diedrich: „Es ist schon einfacher, wenn man es zuhause in aller Ruhe macht. Entweder über den QR-Code oder über den Playstore. Denn man muss dann auch seine Kreditkarte oder Kontoverbindung eingeben, damit man ein Fahrrad ausleihen kann. Mit Paypal ist es leider nicht möglich. Und wenn man dann tatsächlich hier ist, sollte man wissen, dass die Fahrräder mit dem Handy über Bluetooth kommunizieren.”

Wollen Sie heute einen Ausflug mit einem Rad machen?

Luisa Rinesch: „Nein, heute wollen wir ein Rad nur mal ausprobieren und schauen, wie ich damit zurechtkomme und ob es meiner Tochter überhaupt gefällt.”

In der Zwischenzeit hatte sich Luisa Rinesch für ein Fahrrad entschieden. Nach einigem Suchen fand die Familie den Namen des Fahrrads – er befindet sich auf der Handyhalterung am Lenker – und aktivierte das Rad nun per Bluetooth: Das heißt, dass das Schloss entsperrt und das Steuergerät eingeschaltet wird.



Können Sie denn sehen, ob das Fahrrad auch tatsächlich aufgeladen ist?

Victor Diedrich: „Das sieht man am Steuergerät.”

Anna Diedrich: „Dafür muss man sich aber auch erstmal überhaupt mit E-Bikes auskennen, denn ich hätte nicht gewusst, wo man das feststellen kann.”

Victor Diedrich: „Ja, auf jeden Fall sollte man sich mit E-Bikes auskennen oder jemand dabeihaben, der erklären kann, wie es mit dem Akku, mit der Schaltung und mit den verschiedenen Unterstützungsstufen funktioniert.”

Victor Diedrich schiebt das Fahrrad heraus und stellt beim Daraufsetzen fest, dass der Vorderreifen platt ist. Zum Glück ist die erste halbe Stunde kostenlos, so dass das Fahrrad wieder zurückgeschoben und über die App abgeschlossen werden kann. Anna Diedrich ruft umgehend bei der auf dem Plakat angegebenen Telefonnummer an und erreicht den Ansprechpartner bei technischen Defekten, der auch außerhalb der Öffnungszeiten der Tourist Information zur Verfügung steht.



Wie war Ihre Erfahrung bei dem Telefonat?

Anna Diedrich: „Der Mitarbeiter war sofort am Telefon und war sehr freundlich und versprach, sich sofort am Montag um die Reparatur des Reifens zu kümmern.” (Anm. d. Red.: Sie sprach mit Bürgermeister Werner Moll, der sich außerhalb der Öffnungszeiten der Tourist-Information als Ansprechpartner bei technischen Defekten zur Verfügung gestellt hat).

Antje Diedrich: „Man sieht nicht, dass der Reifen platt ist, wenn das Rad in der Station steht. Also sollte man auf jeden Fall vorher mal die Reifen überprüfen, ehe man sich für ein Rad entscheidet.”



In der Zwischenzeit hat sich Luisa Rinesch ein anderes Fahrrad ausgesucht und ihre Mutter Antje dreht bereits die erste Runde.



Wie war das Fahrgefühl? Der Abstand zwischen Vorderrad und Hinterrad ist ja schon um einiges größer als man es bei einem „normalen“ Rad gewöhnt ist.

Antje Diedrich: „Das stimmt. Es ist schon gewöhnungsbedürftig, man muss sich ja schon ein wenig anders orientieren, weil die Lasten anders verteilt sind. Das Fahrrad ist wirklich toll: der Sattel lässt sich ganz leicht verstellen, auch der Lenker kann verstellt werden. Am Gepäckträger ist eine Halterung fürs Gepäck; ein Ersatzakku ist auch dabei.”



Als Nächste testet Anna Diedrich das Rad. Nach kurzer anfänglicher Unsicherheit klappt der Umgang mit dem Gefährt schon richtig gut. Und dann kommt endlich der große Moment: Fiona darf mit Mama Luisa die ersten Proberunden drehen. Die kleine Fiona strahlt – ihr gefällt das Ganze offensichtlich sehr.



Frau Rinesch, Sie sind so souverän losgefahren, ohne Zögern, ohne dass man eine Unsicherheit bemerkt hätte. Wie erklären Sie sich das?

Luisa Rinesch: „Ich bin schon ewig kein Fahrrad mehr gefahren und konnte mich deshalb total auf das Fahrrad einlassen.”

Sie müssen auf jeden Fall noch ein wenig fahren, denn Fiona will gar nicht mehr aussteigen. Werden Sie denn bald eine Radtour machen?

Luisa Rinesch: „Ja, mein Mann und ich werden uns dann morgen schon ein Rad leihen und losfahren. Da wir aus Schongau gekommen sind, werden wir dieses tolle Angebot leider nicht für Fahrten zum Kindergarten oder Einkäufe nutzen können.”

Wie fällt denn Ihre Bilanz aus für das Lastenfahrrad und dieses Projekt?

Alle zusammen: „Es ist wirklich toll. Die App ist gut verständlich, das Fahrrad kann per App auf- und abgeschlossen werden, man hat ein Verdeck fürs Kind, falls es regnen sollte oder kalt wäre beziehungsweise eine Plane für den Einkauf, man kann Taschen und ähnliches auch auf dem Gepäckträger transportieren.

Das Fahrrad hat ein gut funktionierendes Licht, Sattel und Lenker lassen sich leicht verstellen. Und die Servicenummer hat auch hervorragend funktioniert. Man kann mit dem Fahrrad Einkäufe erledigen und das Kind in den Kindergarten fahren. Prima ist auch, dass man hier erstmal 30 Minuten kostenlos einfach nur testen kann, wie man zurechtkommt. Danach zahlt man für jede weitere halbe Stunde 1,50 Euro.”



Nach den Fahrten bringt die Familie schließlich das Fahrrad zurück, sperrt es wieder per Bluetooth ab und schließt es an die Ladestation an. Das Fazit fällt durchweg positiv aus.

Jutta Pyka