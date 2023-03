Das Jahr 2050 schon fest im Blick: Modellregion Füssen-Schwangau erarbeitet Zukunftskonzept

Von: Alexander Berndt

Historischer Moment: Die beiden Bürgermeister Stefan Rinke (Mitte links) und Maximilian Eichstetter in der gemeinsamen Sitzung zur Vorstellung des Zukunftskonzepts. Für das Projekt engagieren sich Pia Schwarz (v.l.), Markus Kaltenbach und Kay Strasser (ganz rechts). © Berndt

Als eine von elf Modellregionen entwickeln Füssen und Schwangau gemeinsam ein Integriertes Digitales Entwicklungskonzept. Erste Ergebnisse wurden jetzt vorgestellt.

Füssen/Schwangau - Die Region Füssen-Schwangau wurde vom Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr als eine von elf Modellregionen ausgewählt, im Rahmen des Programmes „smart cities – smart regions“ ein integriertes digitales Entwicklungskonzept für die eigene Zukunft zu erarbeiten. Erste Ergebnisse wurden jetzt in einer „historischen“ gemeinsamen Sitzung vorgestellt.

Gedanken darüber, wie das Leben in noch relativ ferner Zukunft in Füssen und Schwangau aussehen könnte, bekamen die Mitglieder des Füssener Stadt- sowie Schwangauer Gemeinderats im Rahmen einer gemeinsamen Zusammenkunft zu hören. Der Füssener Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) bezeichnete die Zusammenkunft als „historisch einmalig“.



Unter dem gemeinsamen Vorsitz von Eichstetter und seinem Schwangauer Amtskollegen Stefan Rinke (CSU) informierten sich die Kommunalpolitiker der beiden Orte dabei über das „Integrierte Digitale Entwicklungskonzept Füssen/Schwangau“ (IDEK). Dies stellten ihnen drei Vertreter von zwei verschiedenen Büros vor, die sich mit Raumplanung, Städtebau, Landschaftsarchitektur, Teilhabe, Mobilitätsplanung sowie Informations- und Kommunikationstechnologie beschäftigen.

Das IDEK ist Teil des vom Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr 2020 ins Leben gerufenen Modellprojekts „Smart Cities Smart Regions – Kommunale Digitalisierungsstrategien für Städtebau und Mobilität der Zukunft“, für das sich Füssen und Schwangau vor knapp drei Jahren beworben haben.

Und während das Ministerium dafür staatliche finanzielle Zuschüsse in Aussicht gestellt hat, könnten diese nach Eichstetters Angaben möglicherweise in fünf bis zehn Jahren ausgeschrieben werden. Schließlich ist das gesamte Projekt sehr langfristig angelegt und dabei auf die Erstellung eines Zukunftsbildes hin ausgerichtet, das aufzeigen soll, wie es insbesondere hinsichtlich der Themenkomplexe „Digitalisierung“ und „Nachhaltigkeit“ im Jahr 2050 in Füssen und Schwangau aussehen könnte.



Maßnahmenkatalog

Diesbezüglich stellten Pia Schwarz und Kay Strasser (beide vom Büro „Bauchplan) sowie Markus Kaltenbach von „berchtoldkrass space&options“, die bei der Erarbeitung des Konzepts mit „orange edge“ kooperiert haben, einen Maßnahmenkatalog vor, der als eine Art Leitbild in Hinsicht auf die Handlungsfelder „Landschaft“, „Leben“, „Bewegen“ und „Wirtschaften“ dienen soll, wie Schwarz betonte. Und so sollen in den nächsten Jahren unter anderem der Naturschutz, der Verkehr, die Wohn- und Arbeitssituation sowie die Freizeitbetätigungen der Menschen in den Blick genommen werden,