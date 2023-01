Moderne Ladesäulen für Füssen

bk World Füssen © bk Group

Neben den 18 Tesla-Schnellladesäulen ist am vergangenen Montag auf dem Festplatz in der Kemptener Straße die „bk World-Aufenthaltslounge” eröffnet worden.

Füssen – Nachdem die Tesla Germany GmbH bereits im Dezember 18 Schnellladesäulen als sogenannten Supercharger-Park auf dem Füssener Festplatz in Betrieb nahm, hat die bk Group nach Endsee ihre weltweit erst zweite Aufenthaltslounge in Füssen eröffnet.

Als „idealen Standort zwischen Deutschland und Österreich, direkt an der A7“, bezeichnete bk-Pressesprecherin Elina Ranki die Lage der neuen „bk World”. Während der durchschnittlichen 20 bis 30 Minuten Wartezeit, in denen die Elektroautos sich wieder aufladen, können die Fahrer die Zeit in der neuen Aufenthaltslounge verbringen und die Zeit nutzen. „Jeder ist willkommen, der Besuch ist kostenfrei und wir sind 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche geöffnet“, erklärt Ranki gegenüber dem Kreisboten.

Durch ein großes Panoramafenster schaut der Kunde auf die Ladesäulen, während er im Aufenthaltsraum in schallgedämmten Büro-Ecken arbeiten oder sich mit einer Spielekonsole die Zeit verkürzen kann. Daneben werden unter anderem kalte Getränke und warme Speisen angeboten. Vor dem Gebäude stehen dafür Pizza-Automaten zur Verfügung. Bezahlt werden kann bargeldlos mit EC- oder Kreditkarte.

Zum Schutz vor Vandalismus wird die Lounge videoüberwacht und von einem Objektbetreuer, der auch die Automaten auffüllt, betreut. „In Endsee haben wir bislang keine Erfahrungen von Vandalismus gemacht“, so Ranki. Sollte es aber dazu kommen, bestehe die Möglichkeiten, die Lounges mit einem Codesystem zu schützen.

Die bk Group unterstützt mit jedem neuen Standort ein soziales Projekt. Die Patin der „bk World” Füssen ist die Sonthofener Profi-Radfahrerin Nadine Perks, die auch bei der Eröffnung vor Ort war. Einen Spendencheck übergab sie dabei an Jochen Ofner, Vertreter der „Share Happiness Foundation”. „Das Konzept der bk World ist nicht nur ökologisch nachhaltig, sondern auch sozial. Das hat mich sofort begeistert und ich freue mich sehr, die erste Patin einer bk World zu sein und damit diesen ganzheitlichen Ansatz unterstützen zu können,“ so Perks.



Nachhaltige Bauweise

Die besondere Nachhaltigkeit ergibt sich nach Unternehmensangaben durch ein Zusammenspiel verschiedener baulicher Maßnahmen. Etwa durch das eingesetzte Fichtenholz, einem nachhaltigen Dämmstoff und die PV-Anlage auf dem Dach des Gebäudes, die einen Großteil des Stromes selbst erzeugt.



Im Dezember 2022 wurde ein neuer Zulassungsrekord mit 104.325 Elektroautos in Deutschland erreicht, dadurch werden flächendeckende Ladeinfrastrukturen notwendig, die mit der Expansion der bk World ausgebaut werden können. In diesem Jahr sollen nach Füssen weitere Standorte im deutschsprachigen Raum folgen.