Monika Rietzler: Eine Konstante in Seeg

Monika Rietzler ist seit 40 Jahren für die Sparkasse Allgäu im Ostallgäu tätig. © Sparkasse Allgäu

Seit vier Jahrzehnten steht die Ostallgäuerin Monika Rietzler im Dienst der Sparkasse. Anlass für einen Rückblick auf spannende Entwicklungen und viele Veränderungen.

Kempten/Seeg/Lechbruck - Am heutigen 1. September blickt Monika Rietzler auf 40 Jahre im Dienst der Sparkasse zurück. Seit 35 Jahren ist die Bankerin in der Sparkassen-Filiale Seeg eine Konstante für die Kundschaft und Mitarbeiter. Seit dem Frühjahr 2022 kümmert sie sich zusätzlich um den Service in der Filiale in Lechbruck.

Als sich Monika Rietzler 1983 für eine Ausbildung zur Bankkauffrau entschied, kamen 100 Bewerber auf vier Ausbildungsstellen. Mit guten Noten und ihrer charmanten Persönlichkeit konnte die Eisenbergerin überzeugen und absolvierte laut einer Mitteilung der Sparkasse Allgäu ihre Bankausbildung bei der Sparkasse Ostallgäu von Juli 1983 bis Februar 1986.

Bereits während der Lehrzeit war Monika Rietzler in der Marktfolgeabteilung in Füssen eingesetzt. Dort gehörte die Bearbeitung von internen Zwischenkonten, Meldungen nach der Außenwirtschaftsverordnung sowie FAX-Aufträge an die Börse München zu ihrem Tagesgeschäft.

Im Herbst 1988 wechselte sie zur Sparkassen-Filiale Seeg. Damals habe es in manchen Filialen noch keinen Computer gegeben, vieles sei ‚offline‘ bearbeitet worden. Später gab es dann Kassenterminals, für deren Abfragen man sämtliche Kürzel im Kopf haben musste, erinnert sie sich. „Die technische Entwicklung hält mich fit und die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen, denen ich aus meinem Erfahrungsschatz etwas mitgeben kann, ist eine tolle Sache“, freut sie sich.

„Die Sparkasse Allgäu ist ein fairer Arbeitgeber und ich blicke auf viele schöne Erlebnisse mit meinen Kolleginnen und Kollegen zurück. In der Filiale Seeg fühle ich mich sehr wohl, zumal ich auch schon lange Jahre in diesem Ort lebe“, zieht sie Bilanz.

„Die Kundinnen und Kunden sind mir dabei ans Herz gewachsen und es macht mir viel Freude, sie bei ihren Finanzangelegenheiten zu unterstützen. Auch in Lechbruck habe ich mich mittlerweile gut eingelebt und freue mich über viele neue Kontakte.“

In ihrer Freizeit kümmert sich Monika Rietzler liebevoll um ihre Großfamilie. Für die fünf Kinder und acht Enkelkinder steht sie gerne am Herd. Aber auch die Musik erfüllt die Jubilarin. Sie singt im Seeger Kirchenchor, in der Singgruppe ‚Cantanti‘ und seit 13 Jahren im ‚Monika-Dreigsang‘. „Wir haben sogar CDs aufgenommen und hatten Auftritte im Fernsehen, in der Schweiz und in Salzburg“, schwärmt sie.

Mit ihrem Mann ist Monika Rietzler gerne mit dem E-Bike unterwegs und genießt Kurztrips in den Chiemgau und ins Berchtesgadener Land. Ehrenamtlich sorgt sie mit ihrem Mann für das leibliche Wohl der Feuerwehr.