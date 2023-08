Morgen startet in Füssen das Festival „vielsaitig“

Julian Steckel ist der künstlerische Leiter des diesjährigen Festivals „vielsaitig“. © Marco Borggreve

Füssen - „Con brio“ – mit Seele und Feuer übernimmt Julian Steckel die künstlerische Leitung des 21. Festivals „vielsaitig“, das am morgigen Mittwoch, 30. August, eröffnet wird. Das längst überregionale Kulturereignis im „Kaisersaal“ der Stadt dauert heuer bis zum 9. September.

Das Motto des Jahres beschreibt nicht nur das diesjährige Programm, es kennzeichnet auch den charismatischen Cellisten Steckel, dessen müheloses Spiel keine technischen Grenzen zu kennen scheint. Aus Leichtigkeit und Einfachheit entsteht eine energische Kraft mit großer Wirkung. Das Publikum spürt, dass er auf der Bühne empfindet, was er ausdrückt – eben »con brio«!



Das Festival beginnt am morgigen Mittwoch, 30. August, mit einem All-Star-Ensemble: Der Geiger Tobias Feldmann, den das renommierte STRAD-Magazin als »Musiker mit unverwechselbarem Ausdruck« lobte, die aus Frankreich stammende Bratschistin Lise Berthaud und Julian Steckel werden die abendfüllenden Goldberg-Variationen in einer Fassung für Streichtrio spielen, durch die die Stimmen des epochalen Werkes mit reliefartiger Plastizität hervortreten.

Die Erforschung Europas und Amerikas

Darauf erforscht das „Duo Aliada“, bestehend aus dem polnischen Saxophonisten Michal Knot und dem aus Serbien stammenden Akkordeonisten Bogdan Lakatic, unter dem Titel »East West« am morgigen Donnerstag, 31. August, die musikalischen Landschaften Europas und Amerikas.

Die Musiker führen ihr Publikum in einer sehr persönlichen, emotionalen »Safari« zunächst durch die Jahre ihrer Kindheit und die Musik ihrer slawischen Heimatländer, bevor sie immer »westlichere« Kapitel ihres Reisetagebuches aufschlagen, um endlich bei Chick Corea und George Gershwin zu landen.

Am Freitag, 1. September, gibt dann das spanische „Cuarteto Quiroga“ sein Festivaldebüt in Füssen. »Exquisit, präzise, perfekt ausbalanciert«, schwärmte die New York Times über das Ensemble und seine »interpretatorisch frischen, in warmen Farben gehaltenen Darbietungen.«

Die vier Spanier beginnen den Abend mit einem Streichquartett ihres Landsmannes Manuel Canales (1747-1786), der in den Diensten des Herzogs von Alba die Kammermusik seiner Zeitgenossen Joseph Haydn und Luigi Boccherini studieren konnte und seine eigenen schöpferischen Schlüsse daraus gezogen hat.

Mächtiger Sprung

Ein mächtiger Sprung befördert uns ins 20. Jahrhundert, genauer: zu Béla Bartóks Streichquartett Nr. 3 aus dem Jahre 1927, einem radikalen Werk des Ungarn, den seine Volksliedstudien denkbar weit von jeder Postkarten-Idyllik geführt haben. Zum Ausklang ihres ersten Füssener Konzertes spielen die »Quirogas« mit Felix Mendelssohns Streichquartett in Es-Dur op. 12 eines der schönsten Quartette der frühen Romantik.

Tags drauf, am 2. September, interpretiert das spanischen Ensemble das erste Streichquartett des Argentiniers Alberto Ginastera, der in der Volksmusik seines Heimatlandes offenbar ähnliche Prinzipien entdeckte wie sein ungarischer Kollege in der alten Welt: Seine Schlussfolgerungen kommen zu einem Vokabular, das Bartók und Igor Strawinsky nicht unähnlich ist; die Rhythmik freilich ist nicht diejenige der magyarischen Hirten, sondern ihrer wilden, die Bola und den Lasso schwingenden Kollegen aus Südamerika.

Ein zweites Werk des bei uns noch immer etwas unter Wert gehandelten Alberto Ginastera bringt einen alten Bekannten in den Kaisersaal des Klosters St. Mang zurück: Matthias Kirschnereit spielt die erste Klaviersonate op. 22 des Komponisten, deren temperamentvolle Sprache eine eindeutige Aussage trifft – dass man alle zwölf Töne auch gewinnreich nutzen kann, ohne sie deshalb in eine Reihe zwingen zu müssen.

Am Ende des Konzerts wollen sich Matthias Kirschnereit und das Cuarteto Quiroga als eine vorzügliche Symbiose erweisen: Das prachtvolle Klavierquintett Es-dur op. 44 von Robert Schumann, vermutlich das erste seiner Art im 19. Jahrhundert, beschließt mit symphonischer Größe den Abend.

Meisterkurse für junge Musiker

Ein Festival „vielsaitig“ ohne Meisterkurse? Das ist quasi unmöglich. Und so stellen sich die jungen Musiker, die die Kurse von Julian Steckel, Matthias Kirschnereit oder der Geigerin Karen Gomyo absolviert haben, am kommenden Montag, 4. September, mit der Essenz ihres Lernstoffes vors Publikum.

Karen Gomyo ist in Deutschland noch ein Geheim-Tipp: Die in Tokio geborene Geigerin begann ihre musikalische Karriere in Montréal und New York und lebt seit kurzem in Berlin. Die Chicago Tribune lobte sie als „... eine erstklassige Künstlerin mit echter musikalischer Kontrolle, Beherrschung, Vitalität, Brillanz und Intensität“.

Diese Tugenden - und nicht nur diese - wird sie zunächst in der Violinsonate A-dur von César Franck entfalten, bei deren Wiedergabe sie von Paul Rivinius begleitet wird.

Dieser widmet sich anschließend im Zusammenspiel mit Julian Steckel der großen und singulären Cellosonate von Claude Debussy – bevor die Künstlerin und ihre Kollegen ihre gemeinsames Tun am 5. September mit dem ersten Klaviertrio H-dur op. 8 von Johannes Brahms in Hochromantik ausklingen lassen.

Am nächsten Mittwoch, 6. September, folgt ein kammermusikalisches Konzertereignis, wie man es selbst in dem vielsaitig nutzbaren Kaisersaal nicht alle Festivaltage vorkommt. Der Geiger Sergey Malov hat gleich eine ganze Instrumentenfamilie im Gepäck, und diese Klanggeräte – Violine, Bratsche, Barockvioline, E-Geige – dienen nicht nur als Bühnendekoration: Ein Defilee von Barock, Klassik, Romantik über Moderne bis Volksmusik und Jazz steht auf dem Programm des Künstlers, der überdies das Violoncello da spalla beherrscht, eine Art „Schultercello“, für das Johann Sebastian Bach, wie man sich erzählt, seine sechs Solosuiten geschrieben haben soll.

Löwenkopf als Markenzeichen

Als Markenzeichen des Duos BartolomeyBittmann könnte der Löwenkopf dienen, der das von David Tecchler gebaute Violoncello ziert. Mit Respekt vor dem Klang ihrer Instrumente Violoncello, Violine und Mandola, mit Lust am gemeinsamen Entwickeln neuer Klangbilder, mit Spontanität und Improvisationskunst verbinden die beiden Musiker intim groovende bis hin zu kraftvoll rockende Elemente zum »con brio«. Zu hören sind sie am 8. September.

Der Abschluss des diesjährigen Festivals ist nicht viel-, sondern ganz präzise: sechzehnsaitig. Der neue künstlerische Leiter Julian Steckel hat für nächsten Samstag, 9. September, gleich drei Zunftgenossen von internationalem Format und Renommee eingeladen: die Brüder Thomas und Patrick Demenga sowie ihren gemeinsamen Kollegen Christian Poltéra.

Die Vier bilden ein „Ensemble“, dem augenscheinlich keine Grenzen gesetzt sind: Vom französischen und deutschen Barock über Niccolò Paganini bis zu den „Klassikern“ des späteren 20. und beginnenden 21. Jahrhunderts (Dutilleux, Lutosławski, Berio, Halffter) reicht der Bogen, der ein Finale in Peter Tschaikowskys berühmten Rokoko-Variationen findet.

Diese wird in Füssen freilich nicht von einem Solocellisten und einem Kammerorchester, sondern von vier Celli im munteren Quartettspiel bestritten werden. Thomas Demenga hat dieses Arrangement verfasst, das zu einer Hymne an den herrlichen, vielsaitigen, warmen Klang des Instruments geraten ist.

Vielsaitig wie die Konzertprogramme und Formationen sind die traditionellen Begleitveranstaltungen des Füssener Festivals: Der Treffpunkt Geigenbau lädt einmal mehr zu Besichtigung und Gedankenaustausch ein, mehrere Vorträge sowie eine Ausstellung über Streich- und Zupfinstrumentenbauern aus dem Allgäu und aus Cremona bieten wie stets mannigfaltige Anregungen und Einblicke.