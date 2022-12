MSC Steingaden feiert sein 50-jähriges Bestehen und blickt zurück

Von: Michael Straub

Die geehrten Vereinsmitglieder des MSC Steingaden. © Michael Straub

Anlässlich der Feier des 50-jährigen Vereinsjubiläums hat der Vorstand des MSC Steingaden zahlreiche Mitglieder für ihre langjährige Vereinstreue ausgezeichnet.

Steingaden – Der MSC Steingaden konnte sein 50-jähriges Vereinsjubiläum feiern. Über 100 Mitglieder waren zu der Feier gekommen. Erster Vorstand Franz Seelos begrüßte die Motorsportler und den Vertreter des ADAC Südbayern Karl Baptist aus Kempten. Dieser überreichte eine Ehrenurkunde des ADAC für 50 Jahre Motorsport in Steingaden.

Karl Baptist sprach sein Lob aus für die Motorsportanlagen von Trial- und Kartgelände sowie der Eisspeedwaybahn. Nach dem gemeinsamen Abendessen gab Ehrenvorstand Günter Schmidmair einen Rückblick über die Jahre Vereinsgeschichte von 1971 bis 2021.



Hier ein kurzer Ausschnitt: Am 1. Juli 1971 gründete eine elfköpfige Vorstandschaft den MSC. 1973 veranstaltete der MSC den ersten Volkswandertag. Bereits 1976 fand im Januar das erste internationale Eisspeedwayrennen mit 2000 Zuschauern statt. 1981 Beginn der IAAP Serie des Skijöring mit Spikes. 1984 Trial um den Alpenpokal mit Sieger Chris Pfeiffer.

Sepp Vogel, viele Jahre mit Erwin Egger auf Sand- und Grasbahnrennen im Seitenwagen unterwegs, schenkte dem Club ein gebrauchtes Speedway Motorrad. 1987 hatte sich Michael Lang für Eisspeedway entschieden und qualifizierte sich 1988 bei der WM in Finnland für das Halbfinale in Kalinin (UdSSR) schied leider aufgrund eines bösen Sturzes aus.

1990 belegte er den zweiten Platz in der Team WM mit Weber und Baumann.1993 wurde Michael Lang dritter in der Einzel WM in Saransk (Russland). 1994 dritter Platz bei der Team WM mit Georg Landenhammer und Günter Bauer.

Lange Geschichte

Die immer größer gewordene Gruppe des Jugendkart um Georg Zedelmeier sucht ein Trainingsgelände und wird bei der Fa. Hochland fündig. 1995 ist das 4. ADAC Eisspeedway mit einem 2. Platz für Michael Lang und dem 12. für Harald Mössmer. 1996 feiert der MSC sein 25-jähriges Bestehen. Beim 5. internationalen ADAC Eisspeedwayrennen das erfolgreichste bisher, Platz zwei für Michael Lang und Platz 13 für Harald Mössmer.

1998 beendet Michael Lang seine internationale Karriere aus gesundheitlichen Gründen; zudem wird beschlossen nur noch alle zwei Jahre ein Eisspeedwayrennen auszutragen. 2003 erfolgt die Einweihung des MotorSport- Geländes für Jugend Trial Motorräder und Jugend Go Kart. Chris Pfeiffer wird schließlich im Jahr 2007 „Motorrad Freestyle Weltmeister”. 2010: fünf Brüder der Oleschko Familie sind beim Trial in Steingaden auf dem Stockerl.

2016 wird das Gelände Eigentum des Vereins. 2020 und 2021 konnten wegen der Corona-Krise dann allerdings nur drei Kartslaloms abgehalten werden. Vorstand Franz Seelos bedankte sich bei Günter Schmidmair für den ausführlichen Vereinsrückblick.



Abschließend standen die Ehrungen für 25, 40 und 50 Jahre Treue zum MSC auf dem Programm.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Claudia Fichtel, Christian Kotz, Roland Lepnik, Waltraud Schmidmair, Rita Guggemos und Waldemar Guggemos.

Seit 40 Jahren dabei sind Willi Bissle, Anton Fessler, Erwin Köpf, Sixtus Britzger, Michael Lang, Josef Krönauer, Georg Häringer, Rudi Köpf und Xaver Fichtel.

Für 50 Jahre Vereinstreue zum MSC Steingaden erhielten Christa Simpert, Roman Fischer, Michael Lutz, Günter Schmidmair, Ludwig Schwarz, Konrad Schwarz, Anton Schwarz und Josef Vogel eine Auszeichnung aus den Händen des Vorstandes.