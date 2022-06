Mountainbike-Marathon Pfronten findet heuer im Juli statt

Schrullige Fahrräder und fantasievolle Verkleidungen sind bei der Klapprad-WM in Pfronten zu sehen. Dabei bewältigen die Teilnehmer 640 Höhenmeter. © M. Lukaszewski

Pfronten – Nach zwei Jahren Zwangspause geht der Mountainbike-Marathon Pfronten heuer wieder an den Start. Am Samstag, 23. Juli, haben Fahrradfans die Möglichkeit, sich zwischen drei verschiedenen Streckenvarianten zu entscheiden.

Nach der Pause liegt die Koordination des MTB-Marathons nun in den Händen des Sportpool Pfronten. „Durch Corona hat sich zudem die Chance ergeben, das bisherige Konzept zu hinterfragen und die eine oder andere Anpassung vorzunehmen“, stellt Bernhard Dinser fest, der sich jetzt maßgeblich um die Koordination des MTB-Events kümmert. So wurde zum Beispiel der Termin von Juni auf Juli verlegt, wodurch es nicht mehr zu Überschneidungen mit anderen überregional bedeutenden Rad-Veranstaltungen kommt.



Wie in den Vorjahren können am 23. Juli sowohl ambitionierte Hobbybiker als auch MTB-Profis am Rennen teilnehmen und je nach sportlichem Können zwischen drei Routen wählen: der Kurzstrecke, die 26 Kilometer und 840 Höhenmeter umfasst, der Marathonstrecke mit 51 Kilometern und 1900 Höhenmetern und der Extrem-Strecke mit 76 Kilometern und 2600 Höhenmetern.

Wer die sportliche Herausforderung sucht oder sich sogar noch etwas mehr zutraut, sollte sich für die Marathon- bzw. die Extrem-Strecke entscheiden. Beide führen an der Kappeler Alp vorbei über den Edelsberg bis hinauf auf den Pfrontener Hausberg. Besonders herausfordernd ist der Anstieg des Breitenbergs – doch durchhalten lohnt sich: Oben angekommen, werden Schweiß und schmerzende Muskeln mit einem einzigartigen Panorama belohnt. Start und Zielpunkt der drei Streckenvarianten ist immer der Leonhardsplatz in Pfronten-Heitlern.



Mehr als nur Spaß

Zu den Höhepunkten im Rahmenprogramm gehört die Klapprad-WM. Bereits zum zwölften Mal findet heuer das vielleicht schrägste Bergrennen der Alpen statt. Teilnehmen darf nämlich nur, wer mit den original Klapprädern der siebziger Jahre oder baugleichen Modellen – und bevorzugt in Verkleidung – an den Start geht.

Doch wer jetzt denkt, diese Weltmeisterschaft sei nur eine Riesengaudi, der irrt sich gewaltig. Denn neben jeder Menge Spaß hat es dieses Wettrennen in sich: Vom Leonhardsplatz führt die acht Kilometer lange Strecke hinauf zur Hochalphütte am Breitenberg. Was das Ganze zu einer echten Herausforderung macht, sind die 640 Höhenmeter, die es auf den schrulligen Fahrrädern mit ihren kleinen Rädern und ganz ohne Gangschaltung zu bewältigen gilt.

Sportpool organisiert heuer den MTB-Marathon

Vor mittlerweile 19 Jahren entstand die Idee zum Pfrontener MTB-Marathon. Maßgebliche Ideengeber und Mitbegründer waren Hannes Zacherl und Sven Manhard. Dem kreativen Kopf von Hannes Zacherl ist auch die Idee der Klapprad-WM entsprungen. Dieser hat sich mittlerweile aus der Organisation zurückgezogen. Nach all den Jahren noch am Ball ist Sven Manhard, dem es auch zu verdanken ist, dass nach der erzwungenen Corona-Pause das MTB-Event wieder ins Rollen kommt. Nach mehreren Jahren mit wechselnden Organisatoren, hat Manhard den Sportpool reaktiviert.



„Nachdem klar war, dass der MTB-Marathon in diesem Sommer wieder möglich ist, habe ich mich ans Telefon gesetzt und habe die alten Kontakte wieder aktiviert. Mit dem Sportpool Pfronten haben wir einen Zusammenschluss von Pfrontener Sportvereinen, der einfach prädestiniert ist, um eine derartige Veranstaltung zu organisieren“, so Manhard. Die Mitglieder des Sportpools Pfronten leisten die zahlreichen Arbeiten rund um die Organisation der MTB-Großveranstaltung ehrenamtlich.



Weitere Informationen gibt es online unter www.mtb-marathon-pfronten.de. Hier können sich Interessierte auch für die Rennen anmelden.