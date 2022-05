Tiroler Museumspreis geht nach Reutte

Als Wertschätzung für die Arbeit des Projektteams wertet Museumsobmann Ernst Hornstein den „Museumspreis 2021” bei der Übergabe durch Dr. Melanie Wiener. © ed

Reutte – Der Museumsverein des Bezirks Reutte ist „Träger des Tiroler Museumspreis 2021”. Die Preisübergabe fand jetzt mit einem Jahr Verspätung statt.

Der Museumsverein des Bezirks Reutte ist „Träger des Tiroler Museumspreis 2021”. Mit einem Jahr Verspätung überreichte Dr. Melanie Wiener von der Kulturabteilung der Landesregierung jetzt den mit 6000 Euro dotierten Preis im Museum „Grünes Haus“ im Rahmen einer Feierstunde an Museumsobmann Ernst Hornstein.

Ausgezeichnet wurde das Projekt „Erinnerungsort Südtiroler Siedlung – Eine geplante Heimat?“ (der Kreisbote berichtete). Mit der Verleihung werden die besonders innovative Museumsarbeit und das Engagement des Museumsvereins in der Erinnerungskultur hervorgehoben. „Die museale Einrichtung einer Wohnung im Zustand der Erbauungszeit in der Südtiroler Siedlung in Reutte ist sozialgeschichtlich ein besonderes Dokument und hat einen großen Zeugniswert. Das Projekt ist ein wertvoller Beitrag zur aktuellen Auseinandersetzung der Baukultur im Nationalsozialismus in Tirol“, heißt es dazu in einem Grußwort der Kulturlandesrätin Beate Palfrader.

„Die Beurteilung durch den Kulturbeirat für Denkmalspflege und Museumswesen, der die Verleihung ins Außerfern beschlossen hat, fußt auf der Feststellung, dass das Projekt einen Beitrag zur positiven Entwicklung der Tiroler Museumslandschaft leistet und damit thematisch impulsgebend für die museale Arbeit ist“, sagte Dr. Wiener bei der Preisübergabe. Weiter heißt es in der Begründung des Beirats, er würdige das Projekt vor allem als beispielgebend für die kritische Auseinandersetzung mit der Baukultur im Nationalsozialismus sowie den Themen Migration und Heimat. Mit seinem vielfältigen Vermittlungsprogramm trage das Projekt auch nachhaltig zu einer lebhaften Erinnerungskultur bei. Dabei komme es nicht auf den Umfang und die Größe des Vorhabens an, sondern vielmehr auf dessen Originalität und Qualität.



Laudator Dr. Karl C. Berger vom Volkskunstmuseum Innsbruck erinnerte daran, dass die mit diesem Projekt umgesetzten Themen oft mit einem emotionalen Tabu behaftet sind. Viele würden diese Kapitel der Geschichte lieber ruhen lassen und nicht aufschlagen. Nicht selten müssten die Projektbetreiber deshalb einiges an Gegenwind ertragen.



Umstrittenes Thema

Inhaltlich widmet sich der Erinnerungsraum nämlich einem Kapitel der Tiroler Geschichte, das nach wie vor emotional nachwirke. Er erinnerte an die beiden Diktatoren Mussolini und Hitler, die deutsch- und ladinischsprachigen Südtiroler sowie die Bevölkerung der bayerischen Sprachinseln im Trentino und in Venetien vor eine zynische und menschenverachtende „Option“ stellten: entweder sie verlassen die Heimat und wandern aus ins Deutsche Reich oder sie müssen die Muttersprache aufgeben und sich zu Italienern assimilieren lassen. Damit gab es nur noch „Verräter“ – die einen, weil sie „heim ins Reich gehen“ und damit ihre engere Heimat verlassen, die „Dableibenden“ werden als „Verräter“ diffamiert, weil sie sich mit den verhassten „Walschen“ arrangieren.



Keine Pilgerstätte

85 Prozent der Südtiroler „optimieren“ – das war die Geburtsstunde der Südtiroler Siedlung in Reutte. Sie waren auch dort nicht gerne gesehen, da die für sie erstellten Bauten mit einer gemeinsamen Waschküche, Bad und WC sowie einem baulich integrierten Kühlbereich ausgestattet waren.



Die Siedlung steht heute teilweise unter Denkmalschutz und mit der Einrichtung einer spartanisch und karg gehaltenen Wohnung gibt es keine Spur von der „guten alten Zeit“ – geschweige denn einer befürchteten „NS- Zeitzeugenschau-Pilgerstätte“. Die Projektverantwortlichen Ernst Hornstein, Birgit Maier-Ihrenberger sowie Ulrich Kößler hätten gezeigt, dass sie „ihr Geschäft verstehen“, so Berger abschließend.

ed