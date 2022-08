»Hundertwasser« kommt ins Festspielhaus

Von: Chris Friedrich

Stefanie Kock stellt in der früheren Obi-Gewerbehalle einen Song aus „Hundertwasser – das neue Musical“ vor. Aus dem Ensemble, das hier probt, hören Felix Martin (v.l.), Alexander Kerbst und Isabella Dartmann zu. © Chris Friedrich

Füssen – Vor neuen Herausforderungen steht Theaterleiter Benjamin Sahler im Festspielhaus „Neuschwanstein“: Er inszeniert derzeit „Hundertwasser – das neue Musical“.

Das Stück ist in seinen musikalischen Stilen eine bunt gemixte Hommage an den „Jahrhundertkünstler“ Friedensreich Hundertwasser (1928 bis 2000). Vorgestellt wurde das Stück jetzt dort, wo geprobt wird: in eine leer stehenden Halle des ehemaligen Obi-Markts im Hopfener Dreieck. Premiere soll am 29. Oktober sein.

„Hier werden die Flächen endlich vernünftig genutzt“, kommentierte ein Taxifahrer, der einen Teilnehmer zur Pressekonferenz gebracht hatte, die Tatsache, dass Mitglieder des hochkarätig besetzten Ensembles Szenen im früheren Obi einstudieren werden.

Die Hauptrolle in „Hundertwasser – das neue Musical“ übernimmt immerhin Felix Martin, der in Wien bei „Cats“ seine großartige Stimme feiern ließ. Neben ihm werden unter anderem Stefanie Kock, Alexander Kerbst und Isabella Dartmann zu sehen und zu hören sein. Zuständig für die Kompositionen ist Stefan Holoubek aus dem Burgenland.



Wie in den 60ern

Regisseur Sahler baute bei der Vorstellung des neuen Musicals vor, um mögliche Missverständnisse in Bezug auf das „Hundertwasser-Projekt“ gleich im Keim zu ersticken: Den Besuchern der insgesamt sieben geplanten Aufführungen im Programm 2022 werde kein „dokumentarisches Erziehungsmusical“ geboten, das in chronologischer Folge die wichtigsten Stationen des durchaus auch stark umstrittenen Architekten, Malers und Umweltaktivisten vorstellt. Auf der Bühne gehe es vielmehr „wild wie bei einem Happening in den 1960er Jahren zu“.



Erste Einblicke

Ein guter Eindruck davon, wie eine solche Performance aussieht, vermittelte der Auftritt von Musicalstar Stefanie Kock. Sie ist als „Stadtkultur Wien“ besetzt. Dass Autor Rolf Rettberg – er schrieb das Libretteo zum zweiten Ludwig-Musical – „allegorische Figuren“ auftreten lässt, war in dieser Kostprobe zu erleben.

Zweites Beispiel: Alexander Kerbst aus dem Festspielhaus-Ensemble ist als „Mr. Money“ ein sehr vital auftretendes Sinnbild für den Kommerz, der die Motive Hundertwassers seit Jahrzehnten als Postkarten unter die Leute bringt. Menschliche Wärme auf der Bühne ausstrahlen darf dagegen Isabella Dartmann. Sie spielt die Mutter von Friedrich Stowasser, so hieß der Künstler mit bürgerlichem Namen.



Für Theaterleiter Sahler ist es eine Ehre, dass Rettbergs „Hundertwasser“ nun „zuerst bei uns gezeigt wird“. Er wies darauf hin, dass eine Premiere vor elf Jahren andernorts aus finanziellen Gründen ins Wasser gefallen war. Das Musical, in dem außerdem eine Band live auftreten wird, sei „wie gemacht für unser Haus“.



Auch für Jüngere

Ansprechen sollen die Kompositionen Holoubeks auch Jüngere. Der gebürtige Wiener ließ bei der Vorstellung weitere Songs vom Band abspielen: Dabei hat er nicht zuletzt mit einem Kinderchor einen weiteren musikalischen Höhepunkt für die große Festspielhaus-Bühne zu bieten, das an der angeschlossenen Academy für den künstlerischen Nachwuchs einstudiert wird,



Die drei von Stefanie Kock, Alexander Kerbst und Felix Martin zum Playback live performten Songs konnten in der gut besuchten Pressekonferenz jedenfalls schon einmal viel Beifall ernten.



Ein weiteres Sahnehäubchen der Füssener Musical-Produktion wurde an diesem Tag ebenfalls vorgestellt: Hundertwassers Tochter Heidi Trimmel, die sich demnächst in Füssen vorstellen werde, ist zur Freude Benjamin Sahler und seiner Crew „mit eigenen Bildern an unserem neuen Musical im Festspielhaus-Programm beteiligt“.cf