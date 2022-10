Standing Ovations bei der „Hundertwasser-Premiere“ in Füssen

Felix Martin überzeugt bei der Premiere als Friedensreich Hundertwasser voll und ganz. © Michael Lukaszewski

Am Wochenende hat die Eigenproduktion „Hundertwasser - das Musical“ im Füssener Festspielhaus Uraufführung gefeiert. Das Publikum war begeistert.

Füssen - Beifall im Stehen, minutenlang: Mit Standing Ovations feierte das Publikum am Freitagabend die Uraufführung des Musicals „Hundertwasser“ Im Festspielhaus Neuschwanstein. Zwei unterhaltsame Stunden lang hatte das Ensemble zuvor eine Bilderbuch-Weltpremiere hingelegt.

Nochmals zu sehen ist die Eigenproduktion am kommenden Wochenende.

Den Besuchern der insgesamt sieben Aufführungen wird dabei kein „dokumentarisches Erziehungsmusical“ geboten, das die wichtigsten Stationen des durchaus auch stark umstrittenen Architekten, Malers und Umweltaktivisten vorstellt (siehe Infokasten). So geht es in der Szenenfolge nie chronologisch zu - dafür aber immer mitreißend und emotional stark berührend.

Für den Füssener Theaterleiter Benjamin Sahler ist es jedenfalls „eine Ehre, dass Rolf Rettbergs Hundertwasser nun zuerst bei uns gezeigt wird.“ Denn: eine andernorts geplante Premiere war vor elf Jahren aus finanziellen Gründen ins Wasser gefallen.

Mit den seit vielen Spielzeiten am Füssener „Musicaltheater“ bekannten Darstellern Stefanie Kock, Isabella Dartmann und Alexander Kerbst traten in der ersten Aufführung von „Hundertwasser – das Musical“ die Gaststars Leah Delos Santos und Felix Martin auf, der im Festspielhaus Neuschwanstein - wechselweise bärtig und frisch rasiert - die Hauptrolle übernommen hatte.

Zum sich dankbar verneigenden Ensemble nach der Aufführung gesellten sich in der ersten Reihe auch der in Wien lebende Autor Rolf Rettberg, der die Texte für das das zweite Ludwig-Musical geschrieben hat, und der gebürtige Wiener Komponist Stefan Holoubek.

Gemeinsam haben sie eine Vorlage geliefert, die von Gastregisseur Dirk Schattner in Teamarbeit mit dem Füssener Musicaldirektor Benjamin Sahler in eine Inszenierung umgesetzt wurde, die im Publikum Begeisterung auslöste. Die Happeningsszenen, die im Jahr 1968 angesiedelt sind, hätten durchaus wilder aussehen können - seit dem Musical „Hair“ oder der „Rocky Horror Picture Show“ ist das Publikum durchaus Provokanteres gewohnt.

Doch „Hundertwasser – das Musical“ soll vermutlich insgesamt stimmig wirken – was gut gelungen ist. Herausragend: die Poesie der Liedertexte von Rolf Rettberg. Stefan Holoubeks Vertonung dazu ist extrem vielseitig. Er komponierte gefühlvolle Balladen, Rock & Roll-Songs, Bluesnummern und schrieb die Notenblätter für den mitwirkenden Kinderchor.

Eine Augenweide sind die Tänze – das Musical ist immer in Bewegung, nicht nur, wenn der am weltberühmten Max-Reinhardt-Seminar in der östereichischen Hauptstadt ausgebildete Felix Martin im von ihm „Regentag“ getauften Schiff musikalisch begleitet durchs Meer steuert.

Die technischen Möglichkeiten der Festspielhaus-Bühne werden auch für „Hundertwasser“ zu einhundert Prozent eingesetzt. Das Stammpublikum erinnert sich: im ersten „Ludwig-Musical“ gab es ein Raunen im Saal, als der Märchenkönig in einer von lebendigen Pferden gezogenen Kutsche hier unterwegs war.

In „Hundertwasser“ fährt Alexander Kerbst, bekannt durch seine Rollen als Dr. Gudden und Falco, im weißen Cadillac vor. Er ist hier Mr. Money, unterstützt den Maler bei der Vermarktung seiner Arbeiten, die millionenfach für Postkarten und Kunstkalender kopiert werden.

Stefanie Kock darf komisch sein, schließlich ist sie als Wiener Kulturstadträtin überfordert von einem Künstler wie Hundertwasser. Für ihren Auftritt als Mutter des seine Träume auslebenden Fritz erntete Isabella Dartmann Bravorufe. Als Begleiter treten allegorische Figuren auf: besonders stimmgewaltig ist Tamara Wörner als „Afrika“. Als Gaststar überzeugt Leah Delos Santos, die den Künstler begleitet und ihm schließlich Paroli bietet.

„Hundertwasser – das Musical“ bietet unzählige Details: man kann sich an den gezeigten Gemälden und den sich aus mehreren Darstellern mit fast unglaublicher Fantasie zusammen gesetzten Gruppenbildern nicht sattsehen.

Aus Fritz Stowasser wird Friedensreich Hundertwasser Am 15. Dezember 1928 kam in Wien Friedrich Stowasser zur Welt, der – wie im Füssener uraufgeführten kunstbetriebskritischen Musical gezeigt wird – auf die spontane Idee kam, sich künftig Friedensreich Hundertwasser zu nennen. Der 2000 verstorbene österreichische Künstler und Architekt drückte sich in seinen Arbeiten verspielt und fantasievoll aus. Zwiebeltürme in unterschiedlichen Farben wurden zu einem seiner Markenzeichen. Er lehnte die gerade Linie radikal ab und malte zum Teil absurd gekurvte Formen, mit denen er große Popularität erreichte. Kritiker sprachen hämisch von „Hundertwassers Schrebergärtenqualität.“ Dem hielt der Weitgereiste – eines seiner Traumziele war Neuseeland – entgegen: dass ein Lineal benutzt wird, sei im Architekturwesen ein Verbrechen. Seine etwa 40 auf dem ganzen Globus verteilten Bauwerke haben asymetrische Formen und immer eine bunte Fassade. Man kennt sie durch die Hundertwasser-Kalender.