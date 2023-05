Musikkapelle Lechbruck bietet ein abwechslungsreiches Programm

Von: Matthias Matz

Teilen

Schwungvoll: Die Musikkapelle Lechbruck mit der Solistin Katrin Staub links und Solisten und Dirigenten Peter Matzneller rechts beim Stück „Under the broadwalk“. © Jutta Pyka

Warum ein Tiroler Volkslied die Stimmung beim Frühjahrskonzert der Musikkapelle Lechbruck und der Jugendkapelle Lechbruck-Steingaden treffend wiedergibt.

Lechbruck – Das Frühjahrskonzert der Musikkapelle Lechbruck und der Jugendkapelle Lechbruck-Steingaden fand dieses Mal wegen einer Terminüberschneidungen in der vollbesetzten Schulturnhalle statt. Dem Vergnügen an den gelungenen Darbietungen aber tat dies keinen Abbruch.

Das Konzert startete mit fünf Stücken, gespielt von der Jugendkapelle. Das Programm war abwechslungsreich und anspruchsvoll und reichte von Stücken wie der „Western Suite“, bei der Adrian Reichart virtuos auf dem Xylophon spielte, hin zu bekannten und schwungvoll dargebrachten Melodien wie „Tequila“. Da die langjährige Stammdirigentin der Jugendkapelle Laura Breidenbach derzeit in Elternzeit ist, wurde sie vertreten von den drei Nachwuchsdirigentinnen Laura Weiher, Julia Weiher und Felicitas Reßle.



Nach der Jugendkapelle erfreute die Musikkapelle Lechbruck unter dem Dirigenten Peter Matzneller mit einem bunten Melodienreigen. Fünf Musiker hatten das erste Mal in einem Konzert mitgespielt. Die einzelnen Stücke wurden dabei von Katrin Staub nicht nur angesagt, sondern auch durch Hintergrundinformationen untermalt.



Das erste Stück „Power Surge“ präsentierte eine kraftvolle Fanfare, die für einen „Adrenalinstoß“ sorgen sollte. Es folgte ein Potpourri von Musik von Mendelssohn Bartholdy, Haydn, Tschaikowski, Smetana und Bizet. Das Publikum war von den Darbietungen begeistert und forderte laut applaudierend zwei Zugaben ein.



Das Tiroler Volkslied „Fein sein, beinander bleibn“ gab die Stimmung des Abends gut wieder. In den Worten von Katrin Staub: „Der Mensch lebt nicht nur mit seiner Familie zusammen, sondern oft auch in Gemeinschaften mit Freunden und Gleichgesinnten. Wenn man zum Beispiel eine Fußballmannschaft und eine Musikkapelle vergleicht, seien die Werte, auf die es ankommt, gar nicht so unterschiedlich. Allem voran sei mit am wichtigsten der Teamgeist. „Ein Dirigent allein kann kein Konzert geben – sonst wäre das eine ganz schön leise Angelegenheit“. so Katrin Staub.



Da der Auftritt der Musikkapellen als das Gegenteil von „misstönend“ betrachtet werden konnte, kann man davon ausgehen, dass sie das Thema des Stücks „fein sein, beinander bleibn“ für sich als Motto sehen.