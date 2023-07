Baufirma unter Verdacht: 40 Lkw-Ladungen Kies entwendet

Mutmaßlicher Kiesdiebstahl an Füssener Grund- und Mittelschule

Eine Baufirma steht unter Verdacht, beträchtliche Mengen Aushub von der Baustelle an der Füssener Grund- und Mittelschule entwendet zu haben.

Füssen - Die beträchtliche Menge von mindestens 40 Lkw-Ladungen Kies ist offenbar von der Baustelle an der Grund- und Mittelschule Füssen gestohlen worden. Nach aktuellem Kenntnisstand könnte das Material in der Colomanstraße in Schwangau und beim Bau der Marktoberdorfer Grundschule verbaut worden sein. Besonders heikel: der Kies war anscheinend nicht beprobt.

Noch vor kurzem berichtete Füssens Bürgermeister Eichstetter (CSU) erfreut über den Fortschritt der Sanierung der Grund- und Mittelschule. Das Großprojekt liege wieder im Zeitplan, die Verzögerungen vom Herbst seien aufgeholt. Doch hinter den Kulissen sorgte ein mutmaßlicher Diebstahl für Ärger: Wie jetzt bekannt wurde, verschwanden laut Eichstetter insgesamt mindestens 40 Lkw-Ladungen Kies von der Baustelle. „Wir gehen von einem Schaden von 55.00 Euro netto aus“, sagt der Rathauschef.

Auf frischer Tat ertappt

Die Baufirma, die unter Verdacht steht, den Diebstahl begangen zu haben, wurde im April von Eichstetter auf frischer Tat ertappt. Bereits zuvor sei aufgefallen, dass der Haufen mit dem Aushub an der städtischen Baustelle kleiner wurde und dass ein fremder 15-Tonnen-Radlader auf der Baustelle stand. Dann begegnete dem Bürgermeister ein Sattelzug, der das Kieslager vollbeladen verließ. „Ich war auf dem Weg ins Landratsamt, als ich den Sattelzug aus unserem abgesperrten Kieslager fahren sah“, berichtet Eichstetter.

Er folgte dem Lkw – bis nach Schwangau, wo gerade die Colomanstraße saniert wird. An dieser Baustelle endete die Fahrt, Eichstetter zog die Polizei hinzu. Inzwischen sei durch einen Zeugen außerdem berichtet worden, dass auch die Baustelle der Marktoberdorfer Grundschule mit dem Füssener Kies „beliefert“ worden sei. Besonders heikel an der Angelegenheit sei außerdem, dass das Material nicht beprobt gewesen sei und eigentlich gar nicht hätte verwendet werden dürfen, schildert der Bürgermeister.



Laut Eichstetter gilt es nun herauszufinden, wie viel von dem Füssener Kies tatsächlich entwendet wurde. „Gutachter haben bereits den noch bestehenden Kieshaufen vermessen und sind auf circa 1.200 Kubikmeter Diebstahlgut gekommen“, sagt er. Genaue Zahlen erhofft man sich von den Lieferscheinen, die von der beschuldigten Baufirma ausgefüllt wurden. Auf die Frage, wie es sein kann, dass niemand den Diebstahl bemerkt hat, meint der Rathauschef: „Weil sich niemand etwas dabei denkt, wenn am helllichten Tag Kies transportiert wird. Je dreister jemand vorgeht, desto weniger schöpft man Verdacht.“

Hätte der verdächtige fremde Radlader nicht dort gestanden, wäre es wahrscheinlich nie aufgefallen, vermutet Eichstetter, denn dann wäre man auch nicht darauf aufmerksam geworden, dass etwas nicht stimmen könnte. Schließlich sei das Gelände nicht frei zugänglich.



Die Staatsanwaltschaft Kempten ermittelt nun wegen Diebstahls beziehungsweise Unterschlagung ausgehobenen Kieses, der anschließend wieder verbaut wurde. Oberstaatsanwalt Thomas Hörmann bestätigt, dass ein entsprechendes Ermittlungsverfahren laufe und derzeit noch die Vernehmung des Verdächtigen ausstehe. Die Anzeige werde „unter allen rechtlichen Gesichtspunkten geprüft – damit also auch wegen des Verdachts eine Umweltdelikts, da das verbaute Kies offenbar nicht zuvor durch ein Ingenieurbüro auf Unbedenklichkeit analysiert wurde.“

Baustelle in Schwangau ruht derzeit

Für die Baustelle in der Colomanstraße in Schwangau ist das Staatliche Bauamt Kempten zuständig. Der Verantwortliche Ralf Eisele teilt auf Anfrage mit, dass die Baustelle derzeit ruhe, bis abgeklärt ist, ob unbeprobtes Material verbaut wurde. Im schlimmsten Fall müsse Material wieder entfernt werden, wenn sich herausstellt, dass es belastet ist. Denn die Baustelle befindet sich im Wasserschutzgebiet.



Die beschuldigte Baufirma reagierte nicht auf die Anfrage des Kreisboten, sich zu dem Fall zu äußern.