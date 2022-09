Nach Corona-Pause: Nesselwanger freuen sich über den Viehscheid und das Herbstfest

Ein doppelter Grund zum Feiern

Von Herbert Hoellisch schließen

Nesselwang – Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause fand am Freitag erstmals wieder der Viehscheid am Scheidplatz statt. Hirte Markus Zweng brachte insgesamt 115 Schumpen wieder zu ihren Besitzern zurück.

In diesem Jahr war allerdings kein Kranzrind zu sehen, da es während des Sommers zwei Todesfälle gab. Am 27. Mai zogen die Tiere auf den Berg auf die drei Alpen am Nesselwanger Hausberg: die Untere Alm, die Alpe Stellenbichl sowie die Obere Alp.

Begleitet von mehreren tausend Zuschauern ging es über den Waldfestplatz und am Hotel „Explorer” zusammen mit der „Harmoniemusik” Nesselwang unter der Leitung von Dirigent Helmut Wittmann vorbei zum Scheidplatz. Reinhard Gschwend hatte hier die zahlreichen Zuschauer bereits über die Geschichte der Nesselwanger Alpwirtschaft informiert, die bis ins frühe 18. Jahrhundert zurückführt wie anhand erhaltener Rechnungen belegt werden kann. 1792 waren 388 Tiere gemäß den Aufzeichnungen der Nesselwanger Bauern auf dem Berg, der wie auf einem alten Stich zu erkennen ist, damals deutlich weniger bewaldet war.



Zufriedene Hirten

Vor der Übergabe des Jungviehs an die Landwirte stellte Gschwend dem jungen Hirten Zweng Fragen zum Verlauf des Bergsommers. Dieser zeigte sich zufrieden. „Anfangs war es zu trocken, was auch teilweise zu Problemen mit den Klauen der Tiere führte. Vom Futter und vom Wasser her was es ausreichend. Zum Schluss hin hat das Gras nach dem Regen so richtig angeschoben“, berichtete der Hirte.

Probleme gab es ihm zufolge auch mit dem unvernünftigen Verhalten von Tagestouristen und Bergwanderern und ihren Hinterlassenschaften. „Der Rucksack ist beim Weg auf den Berg in der Regel schwerer als dann beim Weg runter“, so Gschwend. „Aber die Verpackung der Brotzeit wird dann irgendwo in der Landschaft weggeworfen.“

„Bitte nehmt euren Abfall wieder mit!“, appellierte Zweng an die Bergwanderer. Die Hinterlassenschaften würden ein hohes gesundheitliches Risiko für die Tiere bergen. Außerdem würden viele Besucher auf dem Berg die Rinder auf den Bergweiden mit einem Streichelzoo verwechselt. Dem Appell schloss sich Alpmeister Andreas Bernhart an. Er bat um mehr Rücksichtnahme auf die Tiere.



Lob von Stracke

Während die Schumpen an ihre Besitzer übergeben wurde, hob Reinhard Gschwend den wichtigen Beitrag der Alpwirtschaft für den Erhalt der Kulturlandschaft hervor. Durch die Beweidung werde einer Verbuschung vorgebeugt. Auch der Bundestagsabgeordnete Stefan Stracke (CSU) pflichtete dem bei. „Ohne die Alpwirtschaft ist eine Offenhaltung der Berg-Landschaft wie wir sie kennen, kaum oder nur mit außerordentlich hohen Kosten möglich.“

Bereits am Donnerstagabend wurde das Herbstfest mit einem Heimatabend im Festzelt eröffnet. Bürgermeister Pirmin Joas (CSU) zapfte das Festbier mit drei Schlägen an. Die „Harmoniemusik” Nesselwang sorgte für die musikalische Umrahmung und der Trachtenverein „D’ Alpspitzler“ zeigte lebendiges Brauchtum.