Nach dem Aus für das Alpenbad: Große Bestürzung bei Vereinen und Schulen

Von: Riccarda Gschwend

Aus und vorbei: Rund 80 Kinder kamen wöchentlich zum Schwimmtraining ins Alpenbad. © Schwimmverein Pfronten

Die Schließung des Alpenbads löst große Bestürzung bei den Vereinen und Schulen aus: Sie wissen nicht, wie sie noch Training und Schwimmunterricht anbieten sollen.

Pfronten/Landkreis – Bernhard Dinser, der Vorsitzende des Schwimmvereins Pfronten, kann den Beschluss des Pfrontener Gemeinderats, das Alpenbad dicht zu machen und ein neues Bad zu bauen, nicht nachvollziehen. „Für mich kommt das überhastet“, sagt er.

Dinser ist überzeugt, dass das Alpenbad „mit vertretbarem Aufwand“ zu retten wäre und seine Substanz und Statik so gut sind, „dass es in hundert Jahren noch stehen würde.“ Ein Neubau, ist er sich sicher, dauert mindestens acht Jahre – und bis dahin weiß er nicht, wie die klaffende Lücke geschlossen werden soll.

Für den Schwimmverein ein Desaster: „Wir haben rund 80 Kinder, die wöchentlich trainieren und sehr gerne kommen. Wir haben hervorragende Trainer. Und die Leistungen unserer Kinder und Jugendlichen sind sehr gut. Gerade erst haben wir zwei schwäbische Meister hervorgebracht – da steckt ein jahrelanger Aufbau dahinter“, schildert Bernhard Dinser.

Die jüngsten Schwimmer seien sechs Jahre alt und wenn man die Hobbygruppen mitrechne, dann gehe die Altersspanne bis weit über 40 Jahre. „Aber unser Fokus liegt klar auf den Kindern“, betont Dinser. Die treffe es besonders hart, wenn Schwimmbäder geschlossen werden. „Es gibt immer mehr Kinder, die nicht schwimmen können. Gerade bei uns, wo es viele Seen gibt, ist das problematisch“.



Doch nicht nur der eigene Verein sei betroffen, viele weitere Vereine und Institutionen wie zum Beispiel die DLRG, die Wasserwacht, die Turn- und Sportgemeinde (TSG) Füssen und die Bundeswehr würden regelmäßig in Pfronten trainieren, erzählt der Vorsitzende. „Und natürlich die ganzen Schulen“.



Verschärfte Situation

Diese sehen sich angesichts der Schließung in einem Dilemma: Laut Lehrplan sollen sie Schwimmunterricht anbieten – aber das umzusetzen wird schier unmöglich. „Dabei war ja die Situation davor schon schwierig“, sagt Jan Färber, Fachbereichsleiter Sport am Gymnasium Füssen und in dieser Sache der Sprecher der Schulen.

Ein Lehrschwimmbecken, wie es derzeit diskutiert wird und das womöglich in Füssen durch den Zweckverband Allgäuer Land (ZVAL) realisiert werden könnte (der Kreisbote berichtete), würde Färber natürlich begrüßen. Denn laut bayerischem Kultusministerium ist das Schwimmen „fester Bestandteil des Sportunterrichts in allen Schularten. In Zusammenarbeit mit den Schulaufwandsträgern sind alle Maßnahmen zu ergreifen, um die Durchführung des Schwimmunterrichts sicher zu stellen.“

Um den Sachaufwandsträgern und der Politik den Bedarf aufzuzeigen, haben Färber und eine Kollegin eine aktuelle Bedarfsanalyse für die Schulen und Vereine im südlichen Ostallgäu erstellt. Diese zeigt sogar, dass ein Becken mit vier Bahnen bei durchgehender Belegung im Grunde gar nicht ausreichen würde. „Die Zahl der vom Schwimmunterricht betroffenen Kinder und Jugendlichen, für welche dieser ab dem kommenden Schuljahr nicht möglich ist, liegt bei über 4000“, heißt es in der Analyse.



Viele Anfragen

Jan Färber hat als Sportlehrer in den vergangenen Jahren beobachtet, dass tatsächlich immer mehr Kinder nicht richtig schwimmen können – sogar am Gymnasium. Den Schwimmunterricht halte man heutzutage immer mit zwei Lehrern ab, erzählt Färber. Ein Lehrer betreut die Schwimmer, einer die Nichtschwimmer. Früher habe es das nicht gegeben – praktisch jedes Kind konnte in diesem Alter schwimmen. Den Grund sieht der Sportlehrer nicht zuletzt darin, dass es immer weniger Bäder gibt. „Das hat auch mit der Infrastruktur zu tun“, sagt er.



Schwimmlehrer Christian Lotter, der auch als Trainer im Schwimmverein Pfronten aktiv ist, hat bisher seine Kurse im Alpenbad abgehalten. Das plötzliche Aus für das Schwimmbad bringt ihn in eine unangenehme Situation: „Meine Kurse waren bis in den Herbst hinein ausgebucht“, sagt er. „Ich habe mindestens 50 Kindern bereits fest zugesagt.“ Nun muss er versuchen, eine Alternative zu finden. Die Nachfrage nach Schwimmkursen sei riesig, erzählt Lotter.



Im ABC-Bad in Nesselwang prüft man nun, inwieweit die entstandene Lücke aufgefangen werden kann. „Da wir auf diese Situation nicht vorbereitet waren, dauert die Prüfung durch den Betreiber noch einige Zeit. Ob und in welchem Umfang die Kapazitäten im ABC ausreichen werden, kann ich daher derzeit noch nicht sagen“, erklärt Bürgermeister Pirmin Joas (CSU) auf Nachfrage. Fest steht: „Wir haben sehr viele Anfragen“.