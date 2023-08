Füssener Polizei sucht mit Großaufgebot nach 17 Jahre alten Teenager

Von: Matthias Matz

Ein Polizeihubschrauber fliegt bei einem Sucheinsatz über eine Stadt. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

In und um Schwangau läuft derzeit eine großangelegte Suche nach einem Teenager. Der Junge sollte heute Nacht in eine Klinik eingeliefert werden, konnte aber fliehen.

Schwangau - Derzeit sucht die Polizei mit einem Hubschrauber und einem Großaufgebot in und um Schwangau nach einem 17-Jährigen. Der Teenager sollte in der Nacht nach einem Streit mit Angehörigen in eine Fachklinik eingeliefert werden. Dabei gelang ihm jedoch die Flucht. Wahrscheinlich ist der Junge noch gefesselt.

Gesucht wird der 17-Jährige seit dem späten Mittwochabend. Gegen 23 Uhr war die Polizei nach eigenen Angaben nach Schwangau gerufen worden, weil der Teenager ein Familienmitglied bedroht haben soll. Auch nach Eintreffen der Polizei soll sich der Bub, der offenbar unter dem Einfluss von Alkohol und anderen berauschenden Substanzen stand, aggressiv verhalten haben.

Die Beamten ordneten deshalb die Unterbringung in einer Fachklinik an und fesselten den Jungen für den Transport dorthin. Dennoch gelang dem 17-Jährigen plötzlich die Flucht.

Da von einer Eigengefährdung des 17-Jährigen ausgegangen werden muss, leiteten die Beamten bereits in der Nacht umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Diese wurden heute fortgesetzt. Auch ein Polizeihund war an der Suche beteiligt. Eine Gefahr für die Bevölkerung durch den Teenager liegt nach aktuellem Kenntnisstand nicht vor.