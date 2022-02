Nach Missbrauchsgutachten treten auch im Bezirk Füssen viele Katholiken aus der Kirche aus

Von: Katharina Knoll

Auch die Pfarreiengemeinschaft Füssen verzeichnet nach dem neuesten Missbrauchsskandal deutlich mehr Austritte als üblich. © Symbolfoto: panthermedia/kyolshin

Füssen/Landkreis - Ungewöhnlich viele Kirchenaustritte verzeichnete der Standesamtbezirk Füssen im Januar. Woran das liegt.

Das Missbrauchsgutachten für die Erzdiözese München und Freising, das Ende Januar, veröffentlicht wurde, hat Katholiken in ganz Bayern erschüttert. Die Gutachter gehen darin nicht nur von mindestens 497 Opfern und 235 mutmaßlichen Tätern aus, sondern kommen auch zu dem Schluss, dass in der Diözese jahrzehntelang nicht angemessen mit Fällen von sexuellem Missbrauch umgegangen wurde.

Für viele Katholiken war damit das Maß voll. Mit einer Flut von Kirchenaustritten haben es seitdem die Standesämter in ganz Bayern zu tun. Und der Standesamtsbezirk Füssen bildet da keine Ausnahme.



52 Kirchenaustritte beurkundete das Standesamt Füssen, das für die Kommunen Füssen, Schwangau und Lechbruck zuständig ist, allein für den Januar. „Das ist sehr viel“, heißt es dazu aus den Reihen des Standesamtes. Zwar erfasst die Statistik nicht, wie viele davon auf die katholische und wie viele auf die evangelische Kirche entfallen, doch aus der Praxiserfahrung schätzen die Beamten, dass 80 Prozent davon die katholische Kirche betrifft. „Evangelische Kirchenaustritte hatten wir in letzter Zeit kaum.“ Zum Vergleich: 2021 kehrten insgesamt 237 Menschen im Standesamtsbezirk den Kirchen den Rücken. Und das war schon ein Anstieg um fast 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (2020: 142).



„Jeder Austritt tut weh“, kommentiert Stadtpfarrer Frank Deuring von der Pfarreiengemeinschaft Füssen diese Entwicklung. Da die Standesämter die Kirchaustritte verwalten, erfahre die Pfarrgemeinde nicht, was letztlich den Ausschlag für diese Entscheidung gegeben hat. Deshalb schreibe die Pfarrei allen, die aus der Kirche ausgetreten sind, einen Brief und biete ein Gespräch an.

Von den 114 Ausgetretenen im vergangenen Jahr habe allerdings nur einer das Angebot tatsächlich auch angenommen. „Wir haben ein sehr gutes Gespräch geführt“, so Deuring. „Ich würde mir wünschen mit den Leuten ins Gespräch zu kommen.“ Primär gehe es ihm darum, zuzuhören und zu erfahren, was vielleicht auch vor Ort schief gelaufen sei. So könnte die Pfarrei selbst aktiv werden und agieren anstatt nur zu reagieren.



Der aktuelle Missbrauchsskandal macht auch Deuring „sehr, sehr betroffen und traurig“, wie er erklärt. „Dass er offen gelegt wurde, ist wichtig. Nur so kann man heilen. Jeder Missbrauch im weitesten Sinn ist zu viel.“ Unbestreitbar sei aber, dass durch den aktuellen Skandal die Institution Kirche Schaden genommen habe. „Wir haben eine moralische Botschaft. Es ist umso schlimmer, dass man sich nicht daran hält, was man sagt.“



Manche kehren der Kirche auch den Rücken, weil ihnen die monatliche Kirchensteuer zu hoch ist. In diesem Punkt gibt Deuring zu bedenken, dass die Kirche in Füssen mit St. Gabriel die größte Kindertagesstätte mit sechs Gruppen betreibt. „Einige 10.000 Euro werden hier jedes Jahr hineingebuttert, was der Stadt zugute kommt.“ Hinzu kommen Angebote der Caritas wie Beratungen von Suchtkranken und sozial Schwachen, wofür die Einnahmen aus der Kirchensteuer ebenfalls verwendet werden. „Man versucht für die Menschen da zu sein.“



Die Pfarreiengemeinschaft Füssen möchte ihrerseits mit unterschiedlichen Angeboten, niedrigschwellig und spirituell die Menschen ansprechen und ihnen mit Gottesdiensten die Gelegenheit geben, sich in der Gemeinschaft mit dem Glauben auseinanderzusetzen. „Jeder kann glauben auch ohne Konfessionsgemeinschaft“, so Deuring. Aber: „Die Kirche ist der wichtigste Träger des Glaubens.“