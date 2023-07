Besteht noch Hoffnung für die Seeger Caritas Stiftung?

Von: Matthias Matz

Die Caritas in Augsburg wirft Markus Berktold vor, Vereinsvermögen in Höhe von einer halben Million Euro in diese Gewerbeimmobilie gesteckt zu haben. © Riccarda Gschwend

Die Caritas Stiftung Seeg ist derzeit handlungsunfähig - ihr Vorsitzender Markus Berktold sitzt in U-Haft. Wie der Verein nun noch gerettet werden soll.

Augsburg/Seeg – Um Licht ins Dunkel rund um den Seeger Pflegeskandal zu bringen, hat der Caritas-Verband der Diözese Augsburg wie berichtet den Caritas-Syndikusrechtsanwalt Dr. Andreas Kiefer aus Augsburg mit eigenen Untersuchungen beauftragt.

Darüber hinaus soll Kiefer für den Verein Caritas Stiftung Seeg (CSS) und die beiden ambulanten Pflegeeinrichtungen Wege aus der Krise finden. Zwar werden beide Einrichtungen von einer der Ulrichsgesellschaften betrieben, Grundstück und Gebäude gehören aber der CSS. Die Verunsicherung bei Personal und Bewohnern (21 Bewohner und 51 ambulant betreute Menschen) sei entsprechend groß, so Kiefer im Gespräch mit unserer Zeitung.

Den Verein wieder in ruhige Fahrwasser zu bringen, gestaltet sich jedoch schwierig. Das Problem: Vorsitzender und alleiniges Mitglied der CSS ist der in U-Haft sitzende Bürgermeister Markus Berktold (CSU). Und der will laut Kiefer weder sein Vorstandsamt abgeben, noch habe er der beim Amtsgericht Kempten beantragten Einsetzung eines Notvorstandes zugestimmt. Somit ist der Verein derzeit nicht handlungsfähig.

Hat Berktold Vereinsgelder veruntreut?

Hinzu kommt, dass Berktold rund 2,4 Millionen Euro vom Konto der CSS zumindest in beträchtlichen Teilen rechtswidrig vereinnahmt haben soll, anstatt es wie beschlossen auf den Nachfolgeverein Caritas-Stiftung in der Pfarreiengemeinschaft Seeg zu übertragen.

Zudem zahle die ebenfalls von Berktold geführte Ulrichspflege GmbH keine Miete für die Nutzung der Gebäude. Kiefer spricht von faktischer Zahlungsunfähigkeit des CSS. „Für den Verein ist ja nichts passiert, nur zu seinen Lasten“, schildert Kiefer die Situation.

Besonders bitter sei die Situation, weil im Zuge der Ereignisse über 100 Seeger ihre Bereitschaft erklärt hätten, in die CSS eintreten zu wollen, berichtet der Syndikus. Das gemeinsame Ziel aller sei, Verein und Pflegeeinrichtungen wieder aufzubauen. Dazu müsste eine Mitgliederversammlung aber zunächst den Auflösungsbeschluss von 2020 aufheben. Eine solche Mitgliederversammlung könnte auch über eine Zivilklage gegen Berktold entscheiden.



Denn klar ist laut Kiefer: Der inhaftierte Vorstand soll das mutmaßlich veruntreute Geld an den Verein zurückzahlen. Doch ohne das Einlenken eben jenes Vorsitzenden geht derzeit eben gar nichts.