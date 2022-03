Das Schwangauer AMERON öffnet wieder

Von: Matthias Matz

Das AMERON Neuschwanstein will nach umfangreichen Sanierungsarbeiten zu Pfingsten seine Pforten wieder für Gäste öffnen. © Thomas Günter

Schwangau – Wiedereröffnung zu Pfingsten: Rund sieben Monate nach der vorübergehenden Schließung will das AMERON Neuschwanstein am 2. Juni wieder seine Türen öffnen.

Die Arbeiten in den verschiedenen Bereichen des Hotels sind so weit fortgeschritten, dass der operative Betrieb wieder aufgenommen werden kann, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Einzig die Spa- und Fitnesseinrichtungen sind demnach bis auf Weiteres eingeschränkt.



Schwere Unwetter mit starken Regenfällen in der Region um Füssen hatten im vergangenen Jahr eine größere Sanierung des Resorts erforderlich gemacht (der Kreisbote berichtete). Die Althoff-Gruppe, zu der die AMERON Collection gehört, und der Wittelsbacher Ausgleichsfonds als Eigentümer der Immobilie, ergriffen im Oktober 2021 diese temporär notwendige Maßnahme mit dem Ziel, zum Sommer 2022 wieder Gäste in ihrem „Haus am See“ begrüßen zu dürfen.

„Die starken Unwetter im Juli und August und das damit verbundene Hochwasser hatten schwerwiegende Folgen für die Bausubstanz”, berichtet Michael Kuemmerle, Vorsitzender der Geschäftsführung des Wittelsbacher Ausgleichsfonds. Der Zeitpunkt für die Renovierung so kurz nach der pandemiebedingten Schließzeit sei für alle Beteiligten eine Herausforderung gewesen, so Kuemmerle weiter.



Bei den Althoff Hotels ist man zufrieden mit dem Verlauf der Sanierung. „Wir freuen uns sehr, dass der Zeitplan eingehalten werden konnte und das AMERON Neuschwanstein schon in Kürze wieder zurück ist”, wird Frank Marrenbach, CEO der Althoff Hotels, zitiert. „Die verschiedenen, zumeist regionalen Handwerksbetriebe und das Team um Hoteldirektor Mathias Weigmann haben großartige Arbeit geleistet, um die Wiedereröffnung optimal vorzubereiten.” Die Arbeiten seien in enger Abstimmung mit dem Wittelsbacher Ausgleichsfonds vorgenommen worden.“



Hoteldirektor Weigmann ergänzt: „Mein Team und ich sind schon jetzt voller Vorfreude. Ab Juni starten wir wieder durch und setzen in einem letzten Schritt jetzt alles daran, die noch andauernden Arbeiten im Spa so schnell wie möglich abzuschließen.”



136 Zimmer

Das AMERON Neuschwanstein Alpsee Resort & Spa wurde im Frühjahr 2019 unmittelbar am Alpsee, zu Füßen der Königsschlösser Hohenschwangau und Neuschwanstein eröffnet. Es soll die über 100 Jahre alten Traditionshäuser Schlosshotel Lisl, Jägerhaus und Alpenrose sowie ergänzende Neubauten zu einem harmonischen Gesamtkomplex verbinden. Das Resort umfasst 136 Zimmer und Junior-Suiten, einen Tagungs- und Event-Bereich sowie den 850 Quadratmeter großen 4 elements spa & Fitness.



Drei Restaurants mit behutsam aufeinander abgestimmten gastronomischen Konzepten und die stilvolle „Ludwig Bar” als zentraler Treffpunkt sorgen für kulinarische Abwechslung.