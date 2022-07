Nach Unwettern appellieren Stadtwerke Füssen, Rückstauklappen zu installieren

Hausbesitzer sollten handeln

Von Matthias Matz schließen

Füssen – Sie kosten lediglich um die 100 Euro, gelten aber als eines der effektivsten Mittel, beim Überlaufen der Kanalisation den Keller vor einer Überflutung zu schützen. Die Rede ist von Rückstauklappen. Angesichts immer häufiger werdender Unwetter appellierte Stadtwerke-Chef Helmut Schauer wie Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) vergangene Woche im Werkausschuss eindringlich an die Füssener, eine solche Klappe einzubauen oder nachzurüsten.

Welche Folgen das Fehlen einer derartigen Vorrichtung haben kann, habe das schwere Unwetter vom 23. Mai eindrucksvoll gezeigt. Über 160 Mal mussten die Füssener Feuerwehren an jenem 23. Mai ab dem Nachmittag bis spät in die Nacht ausrücken. Ein ungewöhnlich heftiges Unwetter mit Hagel und Starkregen hatte für zahlreiche vollgelaufene Keller und Tiefgaragen vor allem in Füssen gesorgt (der Kreisbote berichtete). In manchen Häusern drückte das Abwasser sogar durch die Toilettenanlage in die Wohnung. Auch städtische Einrichtungen wie das Eisstadion wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Schäden gehen – auch wegen der zahllosen demolierten Autos – wahrscheinlich in die Millionen.

Sicherung fehlt

Dass so viele Keller im Stadtgebiet vollliefen, hätte nach Einschätzung der Experten der Stadtwerke jedoch leicht verhindert werden können – eben durch den Einbau einer Rückstauklappe. In den Tagen nach den Unwettern habe sich nach Klagen der Bürger über das vermeintlich nicht funktionierende Kanalnetz vor Ort herausgestellt, berichtete Michael Weber von den Stadtwerken im Werkausschuss, dass in 98 Prozent der Fälle keine solche Rückstausicherung vorhanden oder die eingebaute nicht ordentlich gewartet worden war. Dabei müsse die Klappe laut Vorschrift zwei Mal im Jahr geprüft werden, erklärte er. Die Wartung könne sogar von der Steuer abgesetzt werden.

Weber wies ferner darauf hin, dass eine solche Klappe auch nachträglich eingebaut werden könne. „Auch in Altbauten ist diese Klappe nachrüstbar.“



Stadtwerke-Leiter Helmut Schauer betonte gleichfalls die Wichtigkeit einer solchen Rückstauklappe. „Bisher hatten wir nur Sachschäden“, sagte er. Doch bei vollgelaufenen Kellern oder anderen Räumen könne es schnell lebensgefährlich werden. „Ist das Wasser 50 Zentimeter hoch im Raum, kommen Sie da nicht mehr raus weil Sie die Tür nicht mehr aufbekommen.“

Außerdem gefährde das Fehlen einer Rückstausicherung den Versicherungsschutz. „Wer heute noch ein Haus ohne Rückstausicherung baut, bekommt auch Probleme mit seiner Versicherung.“ Ohnehin sei es sinnvoll, angesichts der zu erwartenden Veränderungen des Klimas eine Elementarschadenversicherung abzuschließen. Beiden Appellen schloss sich Bürgermeister Eichstetter an: „Bitte kümmern Sie sich darum, denn solche Unwetter werden wieder passieren!“

Hagel verstopft Kanäle

Als einen weiteren Grund für zahlreiche vollgelaufene Keller führte Schauer „Bausünden“ wie etwa Lichtschächte oder Treppenaufgänge an. Diese hätten dem Wasser das Eindringen in die Gebäude enorm erleichtert. Dass die Straßen im Stadtgebiet an diesem Tag teilweise unter Wasser standen, lag daran, dass der Hagel die Kanalisation verstopft habe. Das habe an der besonderen Form der Hagelkörner gelegen. „Wir hatten keinen normalen Hagel, sondern plättchenförmigen ähnlich wie Linsen“, erläuterte Weber den Ausschuss-Mitgliedern.

Dadurch sei die Kanalisation sowohl oberirdisch als auch unter der Erde schnell verstopft worden, sodass kein Wasser mehr abfließen konnte. „Die haben in kürzester Zeit jede Möglichkeit des Abflusses dicht gemacht.“ Beim Bau neuer Straßen müsse daher unbedingt darauf geachtet werden, die Kanaldeckel so anzulegen, dass der Hagel ihnen nichts mehr anhaben kann.

Ähnliche Beobachtungen hat auch Bürgermeister Eichstetter nach eigener Aussage gemacht. „Der Hagel hat den Abwasserkanal zugemacht“, sagte er vergangene Woche. Die schiere Wassermenge an sich sei laut Abwasserverband an jenem Nachmittag dagegen nicht das Problem und das Kanalnetz nicht überlastet gewesen.