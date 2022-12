Ein Pater, der in Erinnerung bleibt

Teilen

Franziskanerpater Adelhard Weeren ist im Alter von 92 Jahren verstorben. © privat, ohne Honorar

Beliebt und hilfsbereit, das traf auf den Franziskanerpater Adelhard Weeren zu. Er ist jetzt im Alter von 92 Jahren gestorben

Füssen – Beliebt und hilfsbereit, das traf auf den Franziskanerpater Adelhard Weeren zu. Als noch rüstig erscheinenden Spaziergänger traf man ihn zufällig in der Füssener Altstadt. Er ist jetzt im Alter von 92 Jahren gestorben. Der Konvent des Ordens und die Verwandten veröffentlichten jetzt die Todesanzeige.



Franziskanerpater Adelhard Weeren, der am Samstag, 3. Dezember, im Kloster Vierzehnheiligen verstorben ist, bleibt in Füssen als Krankenhausseelsorger von 1968 bis 1976 an der Klinik und als langjähriger Kolping-Präses in Erinnerung. Öffentlich bekannt wurde er darüber hinaus als ehrenamtlicher Fahrer im Dienst des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) bei Notfällen.

Der Konvent und Verwandte des 1952 in den Orden aufgenommenen Willi Weeren, der Jahrgang 1930 ist, gedenken seiner mit tröstlichen Psalmen. Die Trauerfeier fand in der Stadtpfarrkirche St. Mang statt, wo Pater Adelhard 2018 sein 60. Priesterjubiläum gefeiert hatte. Damals durfte er – wie Zeitungen berichten – ein Bad in der Menge genießen, weil es an diesem Tag viele Füssener in die Basilika zog.



Beliebt und hilfsbereit

Der beliebte und hilfsbereite Franziskanerpater, dessen Primiz in die Wirkungszeit des Füssener Pfarrers Christoph Kaiser fiel, stammte aus recht einfachen Verhältnissen. Willi, so sein Taufname, wurde am 27. Februar in St. Moritz im Engadin geboren. Seine Familie, die ein Geschäft in der deutschen Kolonie führte, wurde im Sommer 1945 zum Ende des Zweiten Weltkriegs als Deutsche aus der Schweiz ausgewiesen.

Mit seinen Eltern lebte Willi als Schulbub anschließend in Füssen. Nach mehreren Umzügen ging er 1953 dann zum Studium in die Landeshauptstadt München. In Füssen arbeitete der aufgeschlossene Pater Adelhard nach seinem Studium nicht zuletzt auch als Religionslehrer. (cf)