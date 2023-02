Zuwachs im Freiwilligenzentrum

Regionalentwicklung: Die neue Freiwilligenkoordinatorin Nadine Elsen (rechts) arbeitet sich in die umfangreichen Themen ihrer künftigen Arbeit ein. Sie will vor allem die Freude am Ehrenamt vermitteln. © ed

Die neue Freiwilligenkoordinatorin Nadine Elsen hat zum Februar ihre Arbeit bei der Regionalentwicklung Außerfern (REA) aufgenommen.

PFLACH. Am 1. Februar 2023 war es endlich so weit: Nadine Elsen hat ihren ersten Arbeitstag als Freiwilligenkoordinatorin bei der Regionalentwicklung Außerfern (REA). Ende März 2023 geht Sieglinde Breuss in Pension, die Zeit bis dahin verbringen die Beiden mit der Übergabe: Nadine lernt die vielen Akteure im Ehrenamt im ganzen Außerfern kennen und arbeitet sich in die umfangreichen Themen der Freiwilligenarbeit ein.

Das Freiwilligenzentrum Außerfern (FWZ) ist Teil der Tiroler Freiwilligenpartnerschaft. Das Land unterstützt damit ehrenamtliches Engagement in den Regionen. Wichtigste Aufgabe des FWZ ist die Vermittlung von Menschen, die sich engagieren möchten mit Organisationen, die Helfer*innen suchen. Die Möglichkeiten für ehrenamtliches Engagement sind vielfältig: Naturschutz, Kultur, Sport, Handwerk, Flucht, Nachhilfe, Unterstützung für ältere Menschen oder Menschen mit Behinderungen usw.

Rückblickend beschreibt Breuss die Arbeit als Freiwilligenkoordinatorin als sehr vielfältig, interessant und gewinnbringend. Allerdings braucht es auch Beharrlichkeit, Überzeugungskraft und vor allem viele Vernetzungsgespräche: „Der enge Kontakt mit Gemeinden, Einrichtungen, Vereinen und natürlich den vielen Freiwilligen ist Grundvoraussetzung für das Anstoßen von gemeinsamen Projekten und Initiativen.“

Wertvoller Beitrag zum Gemeinwohl

Breuss ist überzeugt: „Freiwillige meistern mit viel Motivation und Freude ihre Aufgabe und leisten dadurch einen wertvollen Beitrag zum Gemeinwohl.“ Diese Überzeugung teilt Elsen: „Ohne Freiwillige passiert wenig – sie sind der Kitt unserer Gesellschaft!“.

In ihrem neuen Job will sie deshalb vor allem die Freude am Ehrenamt vermitteln: „Vom ehrenamtlichen Engagement profitiert der oder die Freiwillige auch selbst: ohne Druck kann man sich ausprobieren, Neues lernen und seine Fähigkeiten sinnvoll einsetzen. Das positive Feedback und die Wertschätzung für die freiwillig geleistete Arbeit tun ihr Übriges!“.

Das FWZ ist erreichbar unter der E-Mail-Adresse freiwilligenzentrum@rea.tirol; weitere Infos unter www.rea.tirol