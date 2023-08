Naturparkregion Reutte: Spatenstich beim Projekt „Trailarea Urisee“

Teilen

Die „Trailarea Urisee“ ist am Entstehen. Sie ist das erste vereinseigene Projekt von „MTBausserfern“. © privat

Beim offiziellen Spatenstich zur „Trailarea Urisee“ können die Teilnehmer sehen, wie ein Trail mit Bagger, Schaufel und Rechen gebaut wird.

Der Verein „MTBausserfern“, der im Januar 2022 als Initiative ins Leben gerufen und im Februar 2023 offiziell als Verein gegründet wurde, setzte sich für eine nachhaltige Verbesserung der Mountainbike- Infrastruktur im gesamten Bezirk Reutte/Außerfern ein. Jetzt konnte der Verein sein erstes eigenes Projekt vorstellen: Bei der „Tarilarea Urisee“ erfolgte der offizielle Spatenstich.

Die „Trailarea Urisee“ ist laut Pressemitteilung das erste komplett vereinseigene Projekt, welches in der Naturparkregion Reutte ganz in der Nähe des allseits bekannten Urisees entstehen wird und auf Grund eines Vorschlages des Waldaufsehers der Marktgemeinde Reutte gestartet wurde. Unter den Anwesenden beim Spatenstich befanden sich nicht nur die Pressevertreter, sondern auch der Vize-Bürgermeister der Marktgemeinde Reutte Klaus Schimana, Andreas Schreieck seitens BH Reutte / Land Tirol Landschaftsdienst/Forst wie auch Sponsoren, Mitglieder und Freunde/Helfer des Vereins.

Nachhaltige Verbesserung der Mountainbike-Infrastruktur

Angesichts der zunehmenden Bedeutung von Trails in der Mountainbike-Szene setzt sich der Verein für eine nachhaltige Verbesserung der Mountainbike-Infrastruktur im gesamten Bezirk Reutte/Außerfern ein. „Dies erreichen wir durch eine enge Kooperationen mit Tourismusverbänden, Gemeinden, Behörden und anderen Institutionen sowie durch die Umsetzung eigener Projekte, um so gezielte Angebote für den Sport zu schaffen und eine positive Lenkung am Berg zu ermöglichen.“, heißt es in der Mitteilung. Einer der ersten verbuchbaren Erfolge war z.B. der einstimmige Beschluss der Marktgemeinde Reutte einen Pumptrack im Ortsgebiet zu errichten.

Mitte August erfolgte der Spatenstich zur „Trailarea Urisee“. Nachdem Obmann Martin Nigg die Begrüßung und Einführung zum Projekt abgehalten und alle Fragen beantwortet hatte, erfolgte der offizielle Spatenstich zusammen mit Bruno Weilhalter (ASVÖ Tirol), Vize-Bürgermeister Klaus Schimana, Andreas Schreieck (BH Reutte / Land Tirol Landschaftsdienst/Forst) als auch Martin Nigg (Obmann von MTBausserfern). Im Anschluss konnten die Besucher die ersten bereits gebauten ca. 30lfm Trail näher begutachten und ansehen, wie so ein Trail mit Bagger, Dumper, Schaufel und Rechen gebaut wird.