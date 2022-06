Auto und Motorrad kollidieren: 13-jähriger Beifahrer wird leicht verletzt

Von: Katharina Knoll

Nesselwang - Leicht verletzt wurde ein 13-Jähriger am Dienstagnachmittag bei einem Motorradunfall in Nesselwang. Laut Polizei hatte sein Vater mit seinem Bike eine Fahrzeugkolonne überholt, als eine Autofahrerin nach links abbog.

Der Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagnachmittag auf der OAL 23 auf Höhe der Gaststätte „Löwen“. Ein 59-jähriger Motorradfahrer überholte mit seinem 13-jährigen Sohn auf dem Soziussitz eine Fahrzeugkolonne. Dass an der Stelle Überholverbot gilt, ignorierte er.

Eine 46-jährige Frau bemerkte den Überholvorgang nicht und bog mit ihrem Fahrzeug nach links ab, so dass beide kollidierte. Bei dem Unfall wurde lediglich der 13-Jährige leicht verletzt. Er kam in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Frau und ihr zehnjähriger Sohn wurden dennoch vorsorglich in ein Krankenhaus zur Untersuchung eingeliefert.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 7000 Euro. Zur Reinigung der Straße musste der örtliche Bauhof ausrücken. Beiden Kfz-Führer wird aufgrund ihrer Verkehrsverstöße strafrechtlich fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen.