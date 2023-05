Nesselwang: Diskussion um „weiche Kriterien“

Teilen

Erneut debattiert der Gemeinderat über mögliche Flächen für Photovoltaik-Anlagen in der Marktgemeinde. © Yuri Arcurs PantherMedia 31665512

Die eingegangenen Stellungnahmen zum Standortkonzept für mögliche Photovoltaik-Flächen sorgen für Diskussionen. Auch auf der Tagesordnung: Zahlen aus der Kurverwaltung.

Nesselwang – Nachdem wie berichtet in der Sitzung im April das Standortkonzept für mögliche Photovoltaik-Freiflächen-Anlagen im Gemeindegebiet Nesselwang durch das Ingenieur-Büro Lars Consult vorgestellt worden war, hatten die Bürger anschließend die Möglichkeit, hierzu Stellung zu beziehen. „Es sind lediglich fünf Stellungnahmen von Bürgern eingegangen, wovon wir drei als Anregungen behandeln“, so Bauamtsleiter Christoph Uhl in der jüngsten Marktgemeinderatssitzung. Freiflächen-Anlagen seien bis zu einer Größe von neun mal drei Metern lediglich zur Eigenversorgung genehmigungsfrei, führte Uhl weiter aus.



Nach der Vorstellung der Stellungnahmen entwickelte sich eine angeregte Diskussion im Rat. Hier betonte Uhl, dass sogenannte weiche Kriterien eine Einzelfallentscheidung sein können. „Weiche Kriterien müssen für alle gleich gelten“, stellte Ratsmitglied Martin Erd (Mitanand für Nesselwang) fest. Hier dürfe es keine unterschiedliche Behandlung geben. „Das Konzept muss von der Bevölkerung mitgetragen werden“.

2021 war schwieriges Jahr

Ein weiteres Thema, das den Gemeinderat beschäftigte, war die Bilanz aus dem Jahr 2021 für die Kurverwaltung, die Kämmerer Martin Keller vorstellte. Hier werden der Minigolf-Platz, das Alpspitz-Bade-Center (ABC), die Touristinformation, welche seit 2021 wieder in vollem Umfang im Haushalt des Marktes Nesselwang berücksichtigt wird, sowie die Alpspitzhalle als Veranstaltungshalle und der Wohnmobil-Stellplatz unterhalb der Alpspitzbahn, miteingerechnet.

„2021 war ein schwieriges Jahr. Das ABC war nahezu ein halbes Jahr geschlossen, die Kurbeiträge waren deutlich verringert, am Wohnmobil-Stellplatz wurde ein deutliches Plus von 35.000 Euro verzeichnet“, so Keller. Dies war teilweise auf eine Gebührenerhöhung zurückzuführen. 180.000 Besucher wurden im ABC im Jahr 2020 gezählt, 2021 waren es lediglich noch um die 80.000 Besucher. Die gesamten Aufwendungen beliefen sich 2021 auf 2,182 Millionen Euro (2020: 2,355 Millionen Euro). Die Erträge lagen 2021 bei 1,394 Millionen Euro und damit um 421.215 Euro niedriger als noch 2020.

Schon wesentlich höhere Zuschüsse geleistet

Der Zuschuss, den der Markt Nesselwang zu tragen hat, lag somit bei 788.353 Euro (2020: 539.869 Euro). „Wir haben schon wesentlich höhere Zuschüsse geleistet, so in 2010 mehr als eine Million Euro“, erläuterte der Kämmerer die Zahlen. „Das beste Jahr für unsere Einrichtungen war 2019 mit einem Defizit von lediglich 418.208 Euro“.



„Im Gegensatz zu einer unserer Nachbargemeinden können wir noch sehr zufrieden sein. Unser ABC ist absolut zukunftsfähig“, so Wolfgang Köberle (CSU) zu den vorgestellten Zahlen. „Wir sind noch mit einem blauen Auge davongekommen“, kommentierte Bürgermeister Joas. (hoe)