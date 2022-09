Gemeinderäte sehen Pläne für Mehrfamilienhaus mit Ferienwohnungen nahe der Alpspitzbahn kritisch

Nur unter Auflagen

Nesselwang – Kritisch sahen die Nesselwanger Gemeinderäte jetzt die Pläne eines Bauherren, ein Mehrfamilienhaus mit Ferienwohnungen in der Nähe der Alpspitzbahn zu errichten. Neben einer höheren Verkehrsbelastung für die Anwohner machten sie sich auch um das Erscheinungsbild des Ortes Sorgen.

Der Bauherr möchte das Mehrfamilienhaus mit sechs Wohneinheiten und zwei Appartements, die als Ferienwohnungen genutzt werden sollen, an Stelle eines ehemaligen landwirtschaftlichen Betriebes „An der Riese“ in der Nähe zur Alpspitzbahn errichten. Hier gab es im Vorfeld auch für die Gemeindeverwaltung eine überraschende Mitteilung vom Landratsamt. Gemäß des Flächennutzungsplans liegt das Gebäude im Außenbereich. Vom Landratsamt kam die Mitteilung, dass es das Vorhaben aber im Innenbereich sieht, wo sich das Gebäude dann in die Umgebung einpassen müsse.



„Die Kubatur und Ausrichtung entspricht fast dem derzeitigen Gebäude. Der First wird aber um zwei Meter höher werden“, erläuterte Straubinger, als er das Vorhaben vorstellte. Bedenken äußerte Werner Mayr (SPD) mit Blick auf den zusätzlichen Verkehr, der das Vorhaben für den einzigen Zubringer zum Nesselwanger Hausberg mit sich bringen würde. Dadurch würde sich die Belastung der leidgeplagten Anwohner noch erhöhen.



Wohnraum ist knapp

Aufgrund des knappen Wohnraums im Ort wünschte sich Bernhard Schmölz (Freie Wähler), dass die beiden geplanten Ferienappartements fest vermietet werden. Die Frage, ob die sechs Wohneinheiten Eigentumswohnungen oder Mietwohnungen werden, konnte auch der Hauptamtsleiter nicht beantworten. „Hier greift dann allerdings unsere neue Fremdenverkehrssatzung,“ erwiderte Straubinger auf den Einwand, dass es keine Zweitwohnsitze werden dürfen.

Peter Schlichtling (CSU) begrüßte das Vorhaben im Hinblick auf den angespannten Wohnungsmarkt im Ort. Die Nachfrage sei hier deutlich größer als das Angebot.



Bedenken wegen der doch markanten Stelle, an der das Gebäude errichtet werden soll und des höheren Firstes, hatte Markus Erhart (FW). „Es ist schon sehr dominant an der Stelle. Dessen müssen wir uns bewusst sein“, merkte er an Erhart. Um die Dominanz des Gebäudes am südlichen Ortsende etwas abzumildern, regte Bürgermeister Pirmin Joas (CSU) eine Bepflanzung an. Das soll in die Bewilligung mitaufgenommen werden. Auch der Schutz einer Quelle, die in dem Bereich ihren Ursprung hat, wird in den Bescheid mit aufgenommen, so Joas.



Prüfung steht noch aus

Nicht ganz so einfach war auch der nächste Fall. Ein Bauwerber möchte ein Austragshaus am südlichen Ortsrand von Schneidbach außerhalb der Baugrenze des Weilers errichten. „Rein rechtlich erfüllt das Vorhaben alle Voraussetzungen für ein Austragshaus“, informierte Straubinger.

Probleme könnte es allerdings mit der Zufahrt zum geplanten Gebäude geben. Dieses werde nur durch einen landwirtschaftlichen Weg erschlossen, bei dem der Bauherr den Winterdienst ab dem gemeindlichen Weg selbst übernehmen muss. Auch steht die Prüfung des Landratsamtes noch aus, da das Haus eigentlich in der Nähe des Hofs liegen sollte. Doch dieser befindet sich im Ort Schneidbach selbst.



„Der Abwasserverband Schneidbach hat in Bezug auf das Bauvorhaben bereits seine Zustimmung erteilt, die des Wasserverbandes steht noch aus“, erklärte der Hauptamtsleiter weiter. Das Gremium gab seine Zustimmung zu dem Vorhaben ohne Gegenstimme.



Keine Kritik

Nichts zu beanstanden hatten die Ratsmitglieder dagegen bei den übrigen Bauanträgen, die Hauptamtsleiter Helmut Straubinger vorstellte. So kann ein Bauherr im Promenadenweg seinen geplanten Wintergarten und den Anbau einer Außentreppe verwirklichen. Dadurch soll eine zweite Wohneinheit erschlossen werden.

Im Ortsteil Attlesee genehmigten die Gemeinderäte ohne Einschränkungen eine bereits seit langem bestehende Wohneinheit in einem ehemaligen landwirtschaftlichen Betrieb. Dass dafür eine Genehmigung fehlt, ist erst vor kurzem aufgefallen.