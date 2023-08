Nesselwang: Gute Ausgangslage für Nahwärme

Von: Herbert Hoellisch

Holz als nachhaltiger Energieträger: Hackschnitzel spielen beim angedachten Nahwärmekonzept in Nesselwang eine Rolle. © PantherMedia/ Elena Schweitzer

Ein Nahwärmekonzept stellte Thomas Knecht vom gleichnamigen Ingenieur-Büro in der jüngsten Marktgemeinderatssitzung in Nesselwang vor. Sein Fazit: Die Ausgangslage ist gut.

Nesselwang – Ein Nahwärmekonzept für den Ortsbereich stellte Thomas Knecht vom gleichnamigen Ingenieur-Büro aus Wildpoldsried in der jüngsten Marktgemeinderatssitzung in Nesselwang vor. Bürgermeister Pirmin Joas (CSU) hatte um eine Machbarkeitsstudie für ein Nahwärmenetz gebeten. Hierbei soll auf eine möglichst ressourcenschonende Wärmeerzeugung geachtet werden. Eine mögliche Quelle für die Wärmeerzeugung ist die Nutzung der Abwärme der Abwassers, die bisher ungenutzt ist. Im Vorfeld waren Mitglieder des Marktgemeinderats bereits bei einem Vor-Ort-Termin im Westallgäuer Wangen, wo ein von dem Ingenieur-Büro betreutes und begleitetes Projekt am Entstehen ist.

Thomas Knecht stellte die einzelnen Schritte vor, die bis zur Inbetriebnahme notwendig sind. Hierbei sind einige Vorgaben zu beachten um überhaupt eine staatliche Förderung zu erhalten. In einer ersten Übersicht er die möglichen Abnehmer eines Nahwärmenetzes vor. Hauptabnehmer mit dem größten Wärmebedarf wäre hier das Alpspitz-Bade-Center (ABC). Im weiteren würden dann die weiteren kommunalen Liegenschaften wie beispielsweise die Alpspitzhalle, die Schule, der Kindergarten, das Rathaus und der Bauhof angeschlossen werden.

Weitere Abnehmer wären private Haushalte sowie Firmen und Unternehmen im Gewerbegebiet. Eine Rolle spielt hierbei auch die Trassenführung sowie alternative Standorte für eine Wärmezentrale. Hier käme das Gewerbegebiet in Frage. In dem Verbund mit allen gemeindlichen Liegenschaften und einigen privaten Abnehmern, die an der Trasse liegen, wäre die Netzlänge bei um die 3,4 Kilometer.

Bei der Kostenermittlung für die Wärmeerzeugung wurden verschiedene Brennstoffe und Wärmegewinnungsmöglichkeiten durch das Ingeniur-Büro verglichen. Berücksichtigt wurden dabei auch der ökologische „Fussabdruck“, sprich mit einem möglichst geringen CO2-Ausstoß. Der Markt hat es sich zum Ziel gesetzt bis 2030 weitestgehend CO2-neutral zu sein.

Bei den Varianten wurden Hackschnitzel, die Abwasser-Wärme-Nutzung, eine Kombination aus den beiden, die Solar- und die Geothermie verglichen. Die günstigste Variante beim Bau und Inbetriebnahme ist die Nutzung ausschließlich von Hackschnitzel als Energieträger, die teuerste die Geothermie, da hier Bohrungen von bis zu 120 Meter Tiefe notwendig wären um auf wasserführende Schichten zu treffen, welche ausreichend Wärmepotential bieten. Bei einer Förderung von 40 bis 50 Prozent muss der Markt hier Eigenmittel von bis zu sechs Millionen Euro aufbringen.

Die Betriebskosten je Megawatt-Stunde (MWh) unterscheiden sich nach den Berechnungen des Ingenieur-Büros ebenfalls signifikant. Wiederum die günstigste Variante ist hier der Energieträger Hackschnitzel mit durchschnittlich 124 Euro / MWh, teuerste die Geothermie mit 192 Euro / MWh. Angenommen wurde hier eine Laufleistung von 8760 Stunden (365 Tage x 24 Stunden). Der CO2-Ausstoß bei einem Heizkraftwerk welches mit Gas oder Öl betrieben wird, liegt bei mehr als 2.000 Tonnen des klimaschädlichen Gases. Hackschnitzel liegen aufgrund der Regionalität und der damit verbundenen kurzen Transportwege bei weniger als 100 Tonnen CO2. Die Kombination von Hackschnitzel und Abwasser-Wärmetauscher kommen wegen des erhöhten Strombedarfs auf etwa 250 Tonnen.

Thomas Knecht beantwortete zahlreiche Fragen aus dem Gremium, die sich um die Wirtschaftlichkeit, die Erweiterungsmöglichkeiten und weiteren Netzbausbau drehten.

Sein Fazit zu den Möglichkeiten im Ort verlief positiv. So hat der Markt Nesselwang eine gute innerörtliche Struktur, die ein solches Vorhaben begünstigt und mit dem ABC einen starken Abnehmer. Auch die Wirtschaftlichkeit steht aufgrund der örtlichen Gegebenheiten auf soliden Beinen. Ein Minuspunkt ist die nicht vorhandene Nutzungsmöglichkeit von Tiefenwasser. Positiv ist auch die Nutzung der Abwärme des Abwassers von bis zu 25 Prozent sowie die Fördermöglichkeiten durch staatliche Förderungen von bis zu 40 Prozent.

Bürgermeister Joas bedankte sich für die umfangreichen und ausführlichen Erklärungen des Experten. „Wir haben hier ein hochkomplexes Themenfeld auch aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Es wird einen regen Austausch geben, auch im Bezug auf die Standort-Suche“.