Nesselwang sagt weiter Nein zu Flüchtlingsunterkunft

In diesem Gebäude in der Hauptstraße – hier die Südansicht – will der Antragsteller 28 Flüchtlinge und Migranten unterbringen. Die Einzelhändler im unmittelbaren Umfeld fürchten deshalb um ihre Existenz. © Hoellisch

Auch im zweiten Anlauf ist ein Bauwerber mit seinem Antrag, aus einem Einzelhandelsgebäude in der Hauptstraße eine Flüchtlingsunterkunft zu machen, gescheitert

Nesselwang – Einstimmig lehnte der Gemeinderat in der vergangenen Woche den Antrag zum Flüchtlingsheim ab – allerdings „rechtswidrig”, wie Bürgermeister Pirmin Joas (CSU) unumwunden zugab. Denn das Landratsamt bewertet den Antrag als durchaus genehmigungsfähig.

Nachdem der Bauherr den Antrag erstmals im Oktober ohne Erfolg eingereicht hatte, legte er ihn nun mit einigen Änderungen erneut vor. Nach wie vor soll ein Einzelhandelsgebäude in der Hauptstraße in eine Unterkunft für 28 Flüchtlinge und Migranten umgebaut werden. Im Herbst hatte der Marktgemeinderat das Ansinnen wegen zahlreicher Unverträglichkeiten zum Bebauungsplan (B-Plan), überwiegend aber wegen des Standorts und den daraus resultierenden Kritikpunkten, einstimmig abgelehnt.



Bauamtsleiter Christoph Uhl stellte die Umbaumaßnahmen jetzt nochmals vor. So wurde im ersten Antrag die Einzelhandelsfläche auf eine Gebäudetiefe von 12 Meter verkürzt, was nicht konform mit dem B-Plan war, in dem eine Mindesttiefe von 15 Metern vorgesehen ist. Der Bauherr hat dies im neuen Plan auf die vorgeschriebene Mindestfläche geändert.

Im Gebäude sind eine Wohnung im Erdgeschoss und fünf weitere im Obergeschoss geplant. Des weiteren ist ein Büro für den Heimleiter, der nicht ständig vor Ort sein soll, vorgesehen. Laut den Plänen sollen in den Aufenthaltsbereichen ebenfalls Betten für die Flüchtlinge stehen.

Das Landratsamt sieht mit den eingereichten Änderungen den Antrag allerdings als genehmigungsfähig an und legte ihn der Kommune nochmals zur Beratung und Entscheidung vor. Zumal der Bauherr mit Blick auf den Stellplatznachweis argumentiere, dass Flüchtlinge in der Regel keine Autos haben würden.



Die Marktgemeinderäte blieben dennoch bei ihrer ablehnenden Haltung. Vor allem kritisierten sie erneut das völlige Fehlen von Freiflächen rund um das Gebäude. Ein weiterer Kritikpunkt war, dass die Bettenanzahl trotz der jetzt geringeren Fläche nicht verringert wurde.



Bürgermeister Pirmin Joas stellte nochmals die Historie des Antrags vor. „Die Regierung von Schwaben ist für die Unterbringung von Flüchtlingen zuständig. Das Landratsamt ist hier außen vor“, erklärte er. Mehrere Gespräche mit den Verantwortlichen in der Regierung, so unter anderem mit Regierungspräsident Dr. Erich Lohner und weiteren Entscheidungsträgern, blieben laut Joas jedoch ohne Ergebnis, „trotz das wir alle den Standort als absolut problematisch erachten“.

„Der Mietvertrag zwischen dem Antragssteller und dem Bezirk Schwaben wurde schon unterzeichnet“, so Joas weiter. „Das Vorhaben an diesem Standort fügt dem Markt einen nicht wiedergutzumachenden Schaden zu“, kritisierte er die Entscheidung deutlich. Viele Anwohner und Einzelhändler in der unmittelbaren Umgebung fürchteten um ihre Existenz. Er appellierte an den Eigentümer und an die Regierung: „Arbeiten Sie mit uns und nicht gegen uns! Der Standort ist für alle schlecht!“



Alternative abgelehnt

Ein Alternativstandort im Osten der Marktgemeinde mit mehr als 500 Quadratmetern Fläche, an dem bereits in der Vergangenheit Flüchtlinge und Migranten untergebracht waren, sei von der Regierung von Schwaben mit der Begründung abgelehnt worden, dass sie sich an den bereits abgeschlossenen Mietvertrag halten werde und zu dem Vertrag stehe.



Der Antrag wurde vom Gremium nochmals einstimmig mit Nachdruck abgelehnt, „wenn auch rechtswidrig“, wie Bürgermeister Joas anmerkte.