Nesselwanger CSU stellt sich für Wahlkampf auf

Gehen zuversichtlich ins Wahljahr: Simon Haslach (v.l.), Antje Fricke, Andreas Kaufmann und Pirmin Joas. © CSU Nesselwang

Die Nesselwanger CSU hat sich in ihrer Jahreshauptversammlung für ein intensives Wahljahr aufgestellt. Dabei setzen die Christsozialen auf einen bewährten Vorstand.

Nesselwang - Der Vorstand um die einstimmig bestätigte Ortsvorsitzenden Antje Fricke bleibt in großen Teilen im Amt: Ihre Stellvertreter bleiben Stephan Abt und Listenkandidat Simon Haslach. Ebenso setzen Margareta Abt als Schriftführerin und Peter Schlichtling als Kassier ihre Arbeit fort.

Mit der bewährten Mischung will der Ortsverband die anstehenden Aufgaben tatkräftig angehen. Dazu soll auch zeitnah die konstituierende Sitzung der neuen Vorstandschaft einberufen werden, um die Jahresplanung mit Blick auf die Landtags- und Bezirkstagswahlen am 8. Oktober weiter voranzutreiben.

Vor diesem Hintergrund stand neben den Vorstandswahlen und den Berichten von Fricke und Bürgermeister Pirmin Joas zur aktuellen Lage des Marktes insbesondere die Rede des CSU-Direktkandidaten Andreas Kaufmann im Blickpunkt. Kaufmann betonte „ein Mann aus der Mitte der Gesellschaft“ zu sein als selbständiger Metzgermeister, Familienvater und echter Ostallgäuer.

Deshalb setze er sich auch für eine lebensnahe Politik ein mit einer praktikableren Bürokratie. Außerdem sprach er die Energie- und Umweltpolitik, die Landwirtschaft, die medizinische Versorgungslage im Landkreis sowie das Thema Pflege an. Bei letzterem würdigte er die erbrachten Leistungen innerhalb der Familie, forderte aber auch mehr Entlastung zusätzlich zum Landespflegegeld.



Nach Kaufmann ergriff Listenkandidat Simon Haslach das Wort. Als Vertreter der jungen Generation thematisierte er vor allem die Energiewende. So sei die in Nesselwang geprüfte Freiflächenphtotvoltaikanlage ein Beispiel für die dezentral stattfindenden Transformation der Energieversorgung. Er kritisierte so manches „Hauruckverfahren“ der Bundesregierung: Das diskutierte Öl- und Gasheizungsverbot etwa sei Ausdruck der Ampelmentalität, den Klimaschutz auch gegen die Menschen durchzudrücken anstatt diesen mit ihnen zu gestalten.



Abschließend durfte Ortsvorsitzende Fricke die langjährigen Mitglieder Gerhard Straubinger (30 Jahre), Werner Härtl, Rudolf Abt, Wilhelm Ostheimer und Rüdiger Thrun Rüdiger für ihre jeweils 40-jährige Treue. Oswald Kainz ist hingegen seit einem halben Jahrhundert in der CSU.