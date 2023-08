Nesselwanger Reiterspiele: Ross und Reiter zeigen ihr Können

Von: Herbert Hoellisch

Pferde können Fußball spielen - davon konnten sich die Besucher der Nesselwanger Reiterspiele überzeugen. © Hoellisch

Mehr als 2000 Besucher kamen nach Nesselwang zu den Reiterspielen. Nach dem Festzug und der Pferdesegnung gab es ein buntes Programm.



Nesselwang – Bereits zum 45. Mal fanden an Mariä Himmelfahrt die Nesselwanger Reiterspiele statt. Knapp 20 Reitergruppen und Kutschen machten sich am Vormittag des Feiertags in einem festlichen Zug von der Ortsmitte der Ostallgäuer Marktgemeinde auf zum Festgelände im westlich gelegenen Ortsteil Gschwend. Musikalisch begleitet wurde der Festzug und die anschließende Feldmesse, die von Pfarrer Josef Hutzmann zelebriert wurde, von der Musikkapelle Maria Rain. Im Anschluss an den Gottesdienst segnete der Geistliche noch Ross, Reiter und Fuhrleute.

Mit dabei war auch eine Kutsche mit einer Friedensglocke, welche aus Granathülsen, Militärschrott und Patronenhülsen gegossen wurde. Diese Glocke soll 2025 zum 80-jährigen Ende des Zweiten Weltkriegs von Berlin nach Jerusalem auf eine 4800 Kilometer lange Reise gehen. Vorstand Bianca Meyer überraschte nach dem Gottesdienst noch zwei langjährige Mitglieder, mit „was schon längst überfällig ist“.

Dr. Günther Fröhlich, seit mehr als 40 Jahren im Verein und immer noch aktiver Reiter, langjähriges Vorstandsmitglied „und unermüdlich bei den Reiterspielen im Einsatz“, so Bianca Meyer, wurde zum Ehrenmitglied des Vereins ernannt. Eva-Maria Miller übernahm die Ernennung des zweiten Mitglieds. Karl Meyer, Gründungsmitglied und ebenfalls langjähriger Vorstand des Vereins und Mit-Initiator der Nesselwanger Reiterspiele, wurde ebenfalls zum Ehrenmitglied ernannt. Er ist nach wie vor im Sattel unterwegs und war erfolgreicher Vielseitigkeitsreiter. Beide zeigten sich sichtlich überrascht und erfreut über die Ehrung.



Action beim „Jump and drive“

Auf dem Gelände wurden die einzelnen Gruppen des Festzuges den mehr als 2000 Einheimischen und Gästen vorgestellt. Die seit mehr als 50 Jahren bestehende Jagdhornbläser-Gruppe unter der Leitung von Arthur Lotter eröffnete das bunte und abwechslungsreiche Programm. Es folgten „Jump and Drive“, wo Reiter mit ihren Pferden Hindernisse überwinden müssen, ihr Pferd dann einem Betreuer übergeben um im Anschluss zu einer Kutsche zu rennen, die auf sie wartet und mit ihnen dann durch einen Parcours zu fahren.

Weiter waren verschiedene Vorführungen einer spanischen Quadrille mit edlen Vollblütern, eine Holzrückevorführung von Michael Führer mit seinen beiden Süddeutschen Kaltblütern zu sehen. „Es wird wieder mehr darauf geachtet, dass der Waldboden nicht beschädigt wird wie mit den schweren Rückezügen“, erläuterte dazu Martin Miller.

Es folgten die Reiter des königlich-bayerisch 1. Ulanen-Regiments, Kaiser Willhelm II., König von Preußen, welches am 21. Dezember 1863 in Dillingen und Augsburg aufgestellt wurde und 1872, nach dem Ende des deutsch-französischen Krieges 1870/71, dann nach Bamberg verlegt wurde. „Die Reiter haben die Original-Felduniformen von 1912 an“, erklärte Helmut Brodka, Vorstand des Deutschen Kavallerieverbandes. Gezeigt wurde das Exerzieren zu Pferde sowie der Umgang mit Lanzen und Säbeln.



Grasski und Fußball

Gezeigt wurde ebenfalls ein Mächtigkeitsspringen, wobei die Reiterinnen mit ihren Pferden Höhen von bis zu 1,60 Metern überwanden. „Das entspricht der höchsten Klasse S“, erklärte Eva-Maria Miller, die zusammen mit Bianca Meyer durch das Programm führte. Bereits seit vielen Jahren gehört das Grasskifahren zum Programm. Hier werden die Grasskifahrer von berittenen Pferden im Galopp gezogen und zeigen dabei bei kleinen Sprüngen und in rasanten Kurvenfahrten ihr Können.

Dass sich ein Ochse und eine Kuh ebenfalls als Reittiere eignen wurde im Anschluss gezeigt. Im Pferdefußball konnte sich der letztjährige Verlierer FC Bayern nun revanchieren und besiegte Borussia Dortmund 2 zu 1. Zum Abschluss des Programms wurde noch ein Pas-de-deux gezeigt, ein „Tanz zu zweit“.

