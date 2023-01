Nesselwangs Bürgermeister Joas hat drei Wünsche für das neue Jahr

Nesselwanger Neujahrsempfang: Ein Leben auf der Sonnenseite

Von Herbert Hoellisch schließen

Beim Neujahrsempfang der Marktgemeinde Nesselwang am Drei-Königstag äußert Bürgermeister Pirmin Joas vor allem drei Wünsche für das neue Jahr.

Nesselwang – Bürgermeister Pirmin Joas (CSU) konnte am vergangenen Freitag auf dem traditionellen Neujahrsempfang im Pfarrheim Sankt Andreas zahlreiche Vertreter aus Vereinen und Institutionen, den Kirchen, aus der heimischen Wirtschaft, der Pfarrgemeinde St. Andreas sowie Bürgermeister aus den benachbarten Gemeinden begrüßen.

Bereits zum wiederholten Male waren außerdem die Landtagsabgeordneten Angelika Schorer (CSU), Dr. Leopold Herz (Freie Wähler), Eric Beißwenger (CSU) sowie der Bundestagsabgeordnete Stephan Stracke zu Gast.

„Wenn ein Jahr nicht leer weiterlaufen soll, muss man rechtzeitig anfangen“. Mit diesem Zitat von Johann Wolfgang von Goethe begrüßte der Rathauschef die zahlreichen Gäste im großen Saal des Pfarrheims. „Wir haben uns sicherlich viele Gedanken gemacht über das vergangenen Jahr und die Vorsätze für das neue Jahr“, so Joas.

Er selbst habe für das neue Jahr drei Wünsche: Zum einen gelassen zu bleiben und sich weniger unter Druck zu setzen. Zum anderen sollte sich jeder seine Zuversicht bewahren. „Wir leben trotz aller Krisen, Kriege und Nöte auf der Sonnenseite. Wir dürfen zufrieden sein mit unserer Lage”, betonte der Rathauschef.

Und zu guter Letzt wünschte sich Joas eine starke Gesellschaft und Gemeinschaft. Hier nahm er als Vorbild das ehrenamtliche und freiwillige Engagement vieler Bürger im Ort und die Auszeichnung mit der „Goldenen Nessel”. „Und wenn es uns gelingt unsere Vorsätze und Wünsche, wenn auch nur zum Teil umzusetzen, wird es ein gutes Jahr“, sagte er.

Stephan Stracke war bereits vor fünf Jahren als Redner für den Neujahrsempfang vorgesehen. „Am Morgen des Tages hat mir meine jüngste Tochter einen Strich durch die Rechnung gemacht und gemeint, sie müsse an diesem Tag ihre Eltern und ihre beiden Geschwister kennenlernen“, erklärte der Kaufbeurer Politiker sein damaliges Fernbleiben.



Schock der Veränderung

Heuer sollte es jetzt aber endlich klappen mit seiner Neujahrsansprache. Dabei blickte er zunächst zurück auf die Jahre 2019/2020. „Jeder dachte damals, jetzt kommen die Goldenen 20er Jahre! Wir fühlten uns auf der Siegerstraße des Glücks – wirtschaftlich und sozial“, so der Politiker.

Auch er habe damals weder erwartet noch gedacht, dass so vieles anders läuft und die Welt sich so grundlegend verändert. „Zuerst kam Corona und jetzt der Angriffskrieg Putins auf die Ukraine.“ Dieser habe aber wie ein Schock auf Europa gewirkt und die Einsicht auf die Gemeinsamkeit der Europäischen Union aktiviert. Unter dem Eindruck des Krieges wurde erkannt, was Europa verbindet, was es stärkt, was es eint. „Nicht Hetze und Nationalismus, nicht Streit und Abgrenzung“, betonte Stracke.

Dekan Pfarrer Werner Haas von der katholischen Kirchengemeinde stellte einen Bestseller des amerikanischen Autors John Strelecky vor, in dem ein Werbemanager in einem kleinen Café auf einer Speisekarte drei Fragen entdeckt, die ihn über den Sinn des Lebens nachdenken lassen. Warum bist du hier? Hast du Angst vor dem Tod? Führst du ein erfülltes Leben? „Die Speisekarte unseres Lebens wird gut gefüllt sein“, so der Geistliche. „Geben wir jedem Tag die Chance uns etwas davon zu gönnen“.



Negative Symbolik

„Das Symbol der Nessel hat mich immer schon gejuckt“, erklärte hingegen Pfarrer Jörn Foth von der evangelischen Kirchengemeinde mit einem Schmunzeln. Er hatte sich in der Bibel auf die Suche nach der Brennessel gemacht und diese etwa ein Dutzend mal gefunden, wie er erzählte. „Aber immer war die Nessel negativ behaftet“, erklärte der Pfarrer die Symbolik der Bibel. „Hier muss ich die Tradition der Bibel verlassen.“ Für drei der schönsten heimischen Schmetterlingsarten ist die Brennessel die wichtigste und einzige Futterpflanze – vom Kleinen Fuchs, vom Tagpfauenauge und vom Admiral. Auch in Nesselwang habe die Pflanze eine andere Symbolik, so der Pfarrer weiter.