Nesselwangs Bürgermeister: »Ein sehr intensives Jahr«

Von: Matthias Matz

Der Höhepunkt des abgelaufenen Jahres: Landrätin Maria Rita Zinnecker (links) und Bürgermeister Pirmin Joas (rechts) freuen sich über den Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz und dessen Ehefrau Britta Ernst in Nesselwang. © Johanna Martin

Die letzte Gemeinderatssitzung im alten Jahr hat Nesselwangs Bürgermeister Pirmin Joas für einen Rückblick auf 2022 und einen Ausblick auf das neue Jahr genutzt.

Nesselwang – „Es herrscht wieder Aufbruchstimmung“, frohlockte Bürgermeister Pirmin Joas (CSU) in seinem kurzen Jahresrückblick zum Ende der letzten Gemeinderatssitzung im vergangenen Jahr. „Es waren wieder mehr Freizeitaktivitäten möglich. Waldfeste, das Reiterfest und Vereinsfeste haben wieder statt gefunden.“ Daneben blickte der Nesselwanger Rathauschef optimistisch in die Zukunft.

Zufrieden zeigte sich Joas mit der Entwicklung des Ortes im vergangenen Jahr. Fast 3900 Einwohner zählt die Marktgemeinde mittlerweile. Aktuell entstehen durch ein großes Bauprojekt zusätzliche Wohnungen in der Kommune. Investitionen in die gemeindliche Infrastruktur wie die Grundschule, die eine neue Lüftungsanlage erhalten hat und erstmals mit neun Klassen belegt ist, sowie in die Freizeitanlagen im Feriendorf Reichenbach und im Kurpark seien getätigt worden. Eine große Investition im kommenden Jahr sei die Sanierung der Römerstraße. „Aktuell findet die Kanalinspektion und -sanierung statt“, berichtete Joas.



Die Verleihung der „Goldenen Nessel” an den Seniorenbeauftragten Gerhard Hofer, das Doppel-Jubiläum des Trachtenvereins – 110 Jahre Trachtenverein und 50 Jahre Waldfestplatz – , sowie das Diamantene Priesterjubiläum von Pfarrer Josef Hutzmann waren die gesellschaftlichen Höhepunkte im abgelaufenen Jahr.



„Die Wirtschaft im Ort läuft gut“, erklärte der Verwaltungschef ferner. Durch das hohe Steueraufkommen der Gewerbe- und Handwerksbetriebe konnte die Pro-Kopf-Verschuldung weiter gesenkt werden und liegt mittlerweile bei unter 1000 Euro je Einwohner. Das die Ostallgäuer Marktgemeinde ein attraktiver Standort ist, hätten auch weitere Unternehmen wahrgenommen und sich angesiedelt.



An touristischer Infrastruktur hat der Ort auch einiges zu bieten. So hat die Ganzjahres-Rodelbahn Alpspitz-Coaster ihren Betrieb aufgenommen und im Alpspitz-Bade-Center (ABC) konnten trotz der Energiekrise der Betrieb erfolgreich fortgeführt werden. Eine große Herausforderung wird auch im kommenden Jahr das Thema Energie sein. Die Alpspitzhalle war mit zahlreichen Konzerten, Tagungen und weiteren Veranstaltungen gut ausgelastet.



Bach wird sicherer

Im Ortsbereich wurden bereits zahlreiche Straßenlaternen auf energiesparende LEDs umgestellt und der Austausch soll im kommenden Jahr fortgeführt werden. „Das ist unsererseits ein Beitrag zur Energieeinsparung“.



Der Mühlbach soll mit Hochwasserschutzmaßnahmen noch sicherer gemacht werden. Die Kosten hierfür betragen rund neun Millionen Euro wovon etwa 70 Prozent gefördert werden und so den Ort vor Schaden schützen sollen (der Kreisbote berichtete).

„Bereits zum zweiten Mal hatten wir prominente Urlaubsgäste im Ort. Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich bei seinem Besuch im Heimathaus ins Goldene Buch des Marktes eingetragen“, blickte der der Bürgermeister auf den Sommer zurück.



Zum Schluss dankte er dem gesamten Nesselwanger Marktgemeinderat, seinen beiden Stellvertretern, die ihn bei vielen Veranstaltungen vertreten hatten, sowie der gesamten Verwaltung. „2022 war ein sehr intensives Jahr“. Sein Dank galt auch allen Vereinen, Bürgerwerkstätten und Institutionen, die sich ehrenamtlich und damit für die Allgemeinheit engagieren. „Nur dadurch bleibt unser Ort so lebenswert“.



Der Rathauschef blickte optimistisch auf das neue Jahr 2023. „Wir haben die vergangenen beiden Jahre mit der Pandemie gut gemeistert und werden auch die anstehenden Aufgaben bewältigen”, betonte er.