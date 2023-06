Neue Broschüre für den ÖPNV im Königswinkel

Wer Ausflugsziele und Wanderstartpunkte im Königswinkel lieber mit dem Bus ansteuert, findet in der Broschüre „autofrei mobil“ passende ÖPNV-Angebote auf einen Blick.

Füssen/Landkreis – Parkplätze werden immer knapper, die Verkehrsbelastung steigt: Wer Ausflugszielen und Wanderstartpunkte in der Region lieber mit dem Linienbus ansteuern will, findet ab sofort in der neuen Broschüre „autofrei mobil“ wichtige ÖPNV-Angebote auf einen Blick.

Das Heft enthält nicht nur die Fahrpläne für die Spätbuslinien, die im Juli und August wieder angeboten werden und neben Füssen, Schwangau und Hopferau auch die Gemeinden Pfronten und Eisenberg einbinden (der Kreisbote berichtete). Auch die Zustiegszeiten für den bis zum 22. Oktober zwischen Pfronten und dem Tannheimer Tal verkehrenden „Tälerbus“ und Infos zum ÖPNV-Ringschluss „Kreuz und quer durchs Ammergebirge“ sind im Fahrplanheft enthalten.

Über die in der Broschüre enthaltenen Web-Adressen der beteiligten ÖPNV-Verbünde oder über das Scannen der dort abgedruckten QR-Codes können die Fahrgäste weitere Informationen und Fahrpläne auf dem Handy aufrufen - darunter auch alle Bus- und Bahnverbindungen im südlichen Landkreis Ostallgäu und im benachbarten Oberbayern und Außerfern, die zum Angebot „allgäumobil im Schlosspark“ gehören.

Die kostenfreien Flyer „autofrei mobil“ sind in den Tourist Informationen der Spätbus-Partnerorte Eisenberg, Füssen, Hopferau, Pfronten und Schwangau kostenfrei erhältlich. Zusätzlich stehen die Fahrplaninformationen auf den Websites der beteiligten Partner online.

Weitere Spätbus-Partner sind neben den fünf Orten der Landkreis und der Tourismusverband Ostallgäu, die Regionalverkehr Allgäu GmbH (RVA) und die Regionalbus Augsburg GmbH (RBA).