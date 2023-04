Neue Buslinie zum Plansee

Grenzüberschreitende Verbindung: Mit dem Linienbus wird man an den Wochenenden ab 1. Mai an den Plansee fahren können. © Nikolussi

Ab Mai wird es eine neue, grenzüberschreitende Busverbindung zum Plansee geben. Dafür war die Zusammenarbeit zwischen Tirol und Bayern nötig.

Außerfern – Ab dem 1. Mai wird es eine grenzüberschreitende Busverbindung zum Plansee, dem beliebtesten Naherholungsgebiet der Außerferner Bevölkerung, geben. Die neue RVO-Linie 9624 vom bayerischen Oberau nach Reutte erschließt die Berge rund um das Graswangtal und ermöglicht vielfältige Wanderungen durch das Ammergebirge.



Im Hotel „Forelle“ am östlichen Ufer des fjordartigen Alpensees präsentierten Vertreter der Gemeinden und des Tourismus die neue Errungenschaft. Dabei bemühte Reuttes Bürgermeister Günter Salchner bei der Präsentation der neuen Buslinie zwischen Reutte und dem bayerischen Oberau die große Politik. Er wollte die Zusammenarbeit zwischen Tirol und Bayern auf regionaler Ebene bei diesem Projekt als Beispiel „dass es geht“ verstanden wissen.

Nötiger Nachdruck

Da war er sich mit Landesrat Anton Speer vom Landkreis Garmisch-Partenkirchen, der ebenfalls nach Tirol gekommen war, einig. Stilecht mit Bussen waren zahlreiche Mitgestalter – Bürgermeister und Touristiker aus beiden Regionen – angereist um dem Vorhaben den nötigen Nachdruck mitzugeben.



Bis 30. September wird an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen gefahren. Die Linie startet am Bahnhof Reutte und führt über Breitenwang zum Plansee und weiter durch das Graswangtal zum Schloss Linderhof und Ettal. Morgens und abends wird der Bahnhof Oberau angefahren, damit Tagesbesucher aus dem Großraum München bedient werden können. Auch in Reutte sind Ankunft und Abfahrt perfekt auf den Zugfahrplan angepasst.



Dass dieses grenzüberschreitende Projekt in wenigen Monaten realisiert werden konnte, verdankt man nicht zuletzt den beiden Mobilitätsmanagern Elisabeth Zeitler (LRA Garmisch-Partenkirchen) und Alexander Höfner, Regionalentwicklung Außerfern (REA) und Ralf Kreutzer vom Regionalverkehr Oberbayern (RVO).



Die mit dem Projekt wieder neu aktivierte Zusammenarbeit beidseits der Grenze sollte weiter vertieft werden, meinte Landrat Speer. Genau ins gleiche Horn stieß bei der Präsentation Bürgermeister Hanspeter Wagner aus Breitenwang, der dabei durchaus noch „Luft nach oben“ sah.



„Die neu geschaffene Linie stellt für die Touristiker und die Nahverkehrsverantwortlichen in den Landkreisen Garmisch-Partenkirchen, Oberallgäu und Weilheim-Schongau sowie in der Naturparkregion Reutte nur einen ersten Baustein in der Umsetzung einer anzustrebenden Verkehrswende auf regionaler Ebene dar“, meinte Klaus Pukal, der Naturparkkoordinator Ammergauer Alpen.

Der Fachmann weiter: „Durch die neue Linie wird eine zentrale Lücke im regionalen Busnetz geschlossen.“ Nun könnten Einheimische und Gäste, an den Plansee zum Baden fahren oder kreuz und quer das Ammergebirge durchwandern und mit den Linien 73 bzw. 9606 (Füssen –Garmisch-Partenkirchen) 9622 (Oberammergau – Linderhof), 9624 (Oberau – Reutte) und 100 (Reutte – Füssen) nach Hause fahren.“



Vielfältige Ausflüge

Ronald Petrini vom Tourismusverband Naturparkregion Reutte zeigt sich begeistert: „Durch den Lückenschluss im regionalen Busnetz ergeben sich viele neue Möglichkeiten für Touren und Ausflüge in der Region. So können zum Beispiel die Sehenswürdigkeiten im Ammergebirge, oder das Schloss Neuschwanstein bequem und umweltfreundlich erreicht werden.“



Das Tagesticket kostet für Erwachsene fünf, für Kinder zwei Euro. Alle auf Teilstrecken gültigen Zeittickets wie das VVT-Jahresticket, das Bayernticket oder das Deutschlandticket gelten auch auf der neuen Linie. Freuen dürfen sich die Breitenwanger und Reuttener. Sie können den Bus mit einem auf der Gemeinde erhältlichen Gratisticket kostenlos nutzen.



Die Finanzierung teilen sich der Landkreis Garmisch-Partenkirchen auf bayerischer Seite sowie der Tourismusverband Reutte, die Gemeinden Breitenwang und Reutte auf Tiroler Seite. (niko)